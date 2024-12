Amore Italiana - die italienische Schlagernacht

Am 4. August 2025 verwandelt sich Mörbisch am Neusiedlersee in ein romantisches Küstenstädtchen wie an der Adria, wenn die Topstars des Italo-Schlagers, Al Bano und Romina Power, bei „Amore Italiana – die italienische Schlagernacht“ auf der Seebühne ihre unsterblichen Hits anstimmen. Mit Pupo (Su di noi), Reibeisenstimme Drupi (Piccola e fragile) und Opernsängerin Rossana Potenza ist auch das Vorprogramm „molto bene“ besetzt.

Neben diesen beiden Weltstars werden weitere hochkarätige Künstler für Gänsehaut-Momente sorgen. Der italienische Sänger Pupo, bekannt durch seinen Hit „Su di noi“, wird das Publikum mit seiner sanften Stimme und seinen gefühlvollen Balladen in die Traumwelten der 80er-Jahre entführen. Einen besonderen Farbtupfer bringt Drupi mit auf die Bühne, dessen unverwechselbare „Reibeisenstimme“ bei Songs wie „Piccola e fragile“ für nostalgische Stimmung sorgt. Abgerundet wird das Programm durch Rossana Potenza, eine Opernsängerin, die mit ihrer kraftvollen Stimme und Bühnenpräsenz die großen Gefühle der italienischen Musik auf einzigartige Weise interpretiert. „Ich bin sehr froh, dass es mir gelungen ist, Al Bano & Romina zu einem letzten Auftritt auf der Seebühne Mörbisch zu überreden. Umso mehr freut es mich, dass sie ein Konzert in voller Länge bei meiner Italo-Schlagernacht ‚Amore Italiana‘ geben werden. Ihr Auftritt, noch dazu mit den drei Ausnahmekünstlern Pupo, Drupi und Rossana Potenza im Vorprogramm, wird den Abend für alle Italo-Schlager-Fans zu einem unvergesslichen Erlebnis machen “, so Veranstalter Wolfgang Werner.