DOLCE VITA & SCANDALE

Die kultige Musik-Komödie mit den heißesten Sommerhits. Hermann und Helga Trdltschek, ein ganz normales, typisch österreichisches Paar, wollen wie jedes Jahr ihren Urlaub am Strand von Lignano genießen. So simpel wie einfach. Doch dieses Jahr ist alles ein wenig komplizierter als sonst. Hermanndi schielt ständig zur hübschen Strandnachbarin, Helga ist Feuer und Flamme für den knackigen Italo-Salvadaggio Luigi, und als ob das noch nicht genug wäre, setzt sich auch noch ein dubioser Mann mit Anzug und Aktentasche in den Liegestuhl neben ihnen.

In der Aktentasche befinden sich - neben einer geladenen Waffe - auch noch ganz andere spannende Dinge ... Neben politischer Unkorrektheit, geistreicher Situationskomik und kriminell witzigen Verstrickungen sind auch die heißesten Schlagerhits im Gepäck ... und ein Quäntchen Liebe ... Tolle Hits, heiße Rhythmen und viel zum Lachen! Der erste Teil der Dolce Vita - Trilogie von Christian Böhm! Tickets:

Karten für die Nepomuk(SEE)Festspiele gibt es ausschließlich im Kartenbüro Trafik Pilz in Waldhausen zu kaufen. Zu erreichen Telefonisch unter: +43 664 4343 825 oder [email protected]

Es gilt die freie Platzwahl. Es ist eine verbindliche Reservierung erforderlich. Kartenpreis: EUR 29,00 MIT: Anja Hrauda, Joachim Claucig, Cordula Feuchtner, Stefan Ried MUSIKALISCHE LEITUNG & CHOREOGRAPHIE: Cordula Feuchtner BUCH & REGIE: Christian Böhm ORGANISATION & BUSREISEN: Walter Wurm TONTECHNIK: Helmut Eberl, Barbara Hahn (Danke an Philippe van der Klaauw für die freundliche Unterstützung) LICHTTECHNIK: Alex Hofer