Neues aus Wissenschaft und Forschung - Schwerpunkt Fotografie

Die OÖ Landes-Kultur GmbH präsentiert regelmäßig neue Erkenntnisse und Projekte aus Wissenschaft und Forschung sowie Neuzugänge und Besonderheiten der Sammlungen des Landes Oberösterreich. Am 30.06.26 stehen drei Impulsreferate zum Thema „Fotografie“ von unseren Kunst- und Kulturwissenschafterinnen Gabriele Hofer-Hagenauer und Christina Schmid und unserer Restauratorin Beatríz Torres Insúa auf dem Programm. Kommen Sie mit ihnen ins Gespräch.

Madame d’Ora: „Ein Genie des guten Geschmacks“ Zum Sammlungsbestand der Fotografin Dora Kallmus (1881–1963)

Dora Kallmus zählt zu den bedeutendsten Fotograf:innen des frühen 20. Jhdts. Ihr Wiener Atelier wurde von Persönlichkeiten aus Aristokratie, Kunst und Gesellschaft frequentiert. Die Sammlung des Landes OÖ umfasst Arbeiten aus allen Werkphasen – von Porträtund Modefotografien aus Wien ab 1907 und dem Paris der Zwischenkriegszeit, bis zu ihren Schlachthaus-Aufnahmen nach 1945.

Fotografische Verfahren und ihre Identifizierung: Ein Schlüssel zur Konservierung der Werke von Madame d’Ora

Wie entstehen ikonische Fotografien – und was verraten ihre Materialien über ihre Geschichte? Dieser Vortrag lädt zu einem Blick hinter die Kulissen der Fotografie von Madame d’Ora ein. Anhand ausgewählter Werke aus der Sammlung des Landes Oberösterreich wird gezeigt, wie fotografische Techniken erkannt werden und warum dieses Wissen entscheidend für die Erhaltung unseres visuellen Kulturerbes ist.

Zwischen Linie und Linse: Der Architekt Julius Biowsky (1867–1927) als Fotograf im Dienst der Landeskunde

Julius Biowsky war Architekt am Linzer Stadtbauamt. Als Amateurfotograf reiste er durch Oberösterreich und dokumentierte Burgen, Schlösser und Kirchen. Diese Aufnahmen geben seltene Einblicke in heute teils nicht mehr erhaltene Bauten sowie in die Lebensumstände der Menschen, die sie nutzten. Biowskys berufliche Laufbahn lässt sich gut erschließen, sein Privatleben und die Motivation für seine fotografische Tätigkeit bleiben jedoch weitgehend im Dunkeln.

Eintritt frei