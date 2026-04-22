Linie · Fläche · Raum - Sepp Auer


Linie · Fläche · Raum - Sepp Auer

Schlossmuseum Linz
22. April bis 27. Sept. 2026
Das Schlossmuseum Linz würdigt das Spätwerk und das ungebrochene künstlerische Schaffen des österreichischen Bildhauers und Installationskünstlers Sepp Auer mit der Präsentation von Arbeiten der letzten fünf Jahre.

Dem Bild Raum geben.
Sepp Auers konzeptuelle und minimalistische Arbeiten gehen vom Bild aus und entfalten sich skulptural im Raum zu vielschichtigen, präzise gesetzten Installationen. Seine Werke sind mit Text und Schrift, Stützen oder Barrieren versehen. Sehgewohnheiten werden herausgefordert, Wahrnehmungsmuster aufgebrochen und neue Perspektiven auf Linie, Fläche und Raum eröffnet. Die Bild-Objekte kommentieren die Gegenwart und fallen mit dem für Sepp Auer charakteristischen feinen Humor aus dem Rahmen.

Sepp Auer
Geboren 1939 in Braunau am Inn, lebt und arbeitet in St. Peter am Hart in Oberösterreich. Von 1975 bis 2004 lehrte der Künstler und gelernte Schlosser an der Universität für angewandte Kunst Wien. In dieser Zeit hat er viele Künstler:innen und die abstrakte Bildhauerei in Österreich maßgeblich geprägt. Neben zahlreichen Arbeiten im öffentlichen Raum ist sein Werk in internationalen Museen sowie in bedeutenden öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten.

www.sepp-auer.com

Kuratiert von Genoveva Rückert

Führungen
Kombi-Führung zusammen mit „Dietmar Brehm. Punkt und Echo“
So, 10.05.26, 16:00
Fr, 19.06.26, 16:00

Kuratorinnen­führung* mit Genoveva Rückert
Do, 17.09.26, 16:00

*Anmeldung: [email protected]

Details zur Spielstätte:
Schlossmuseum Linz
Schlossberg 1, A-4010 Linz

Termine: Linie · Fläche · Raum - Sepp Auer - Schlossmuseum Linz

April 2026
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Juni 2026
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Juli 2026
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August 2026
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September 2026
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