Highlights des Schlossmuseums

Wie der gigantische Riesenzahnhai vor Millionen von Jahren das Urmeer beherrschte, warum die barocke Scheibenelektrisiermaschine einem die Haare zu Berge stehen ließ und was das Linzer Schloss im Laufe seiner bewegten Geschichte von der mittelalterlichen Burg bis zum Museum alles erlebte …

Neben diesen Highlights bietet der Rundgang Einblicke in die Vielfalt der Sammlungen der OÖ Landes-Kultur GmbH und macht Lust auf mehr!

Keine Anmeldung erforderlich

Gruppen können dieses Führung auf Anfrage individuell buchen.

Dauer: 1 Stunde oder 1,5 Stunden

Anmeldung unter [email protected] oder 0732/7720 52222