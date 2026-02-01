Highlights des Schlossmuseums

Neben diesen Highlights bietet der Rundgang Einblicke in die Vielfalt der Sammlungen der OÖ Landes-Kultur GmbH und macht Lust auf mehr!
Keine Anmeldung erforderlich
Gruppen können dieses Führung auf Anfrage individuell buchen.
Dauer: 1 Stunde oder 1,5 Stunden
Anmeldung unter [email protected] oder 0732/7720 52222
|Februar 2026
|So. 15. Feb. 2026
16:00 Uhr
|Mai 2026
|So. 17. Mai 2026
16:00 Uhr
