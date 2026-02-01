Highlights des Schlossmuseums


Highlights des Schlossmuseums

Schlossmuseum Linz
15. Feb. bis 17. Mai 2026
Wie der gigantische Riesenzahnhai vor Millionen von Jahren das Urmeer beherrschte, warum die barocke Scheibenelektrisiermaschine einem die Haare zu Berge stehen ließ und was das Linzer Schloss im Laufe seiner bewegten Geschichte von der mittelalterlichen Burg bis zum Museum alles erlebte …

Neben diesen Highlights bietet der Rundgang Einblicke in die Vielfalt der Sammlungen der OÖ Landes-Kultur GmbH und macht Lust auf mehr!

Keine Anmeldung erforderlich

Gruppen können dieses Führung auf Anfrage individuell buchen.
Dauer: 1 Stunde oder 1,5 Stunden
Anmeldung unter [email protected] oder 0732/7720 52222

Details zur Spielstätte:
Schlossmuseum Linz
Schlossberg 1, A-4010 Linz

Termine: Highlights des Schlossmuseums - Schlossmuseum Linz

Februar 2026
So. 15. Feb. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mai 2026
So. 17. Mai 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 