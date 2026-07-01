Grafische Schätze aus der Sammlung Kastner


Grafische Schätze aus der Sammlung Kastner

Schlossmuseum Linz
10. Juli bis 11. Okt. 2026
Im Jahr 1975 schenkte der Jurist, Kunstsammler und Mäzen Walther Kastner seine Kunstsammlung dem Land Oberösterreich. Weitere Schenkungen folgten nach seinem Tod sowie nach dem Ableben seiner Witwe.

Neben Skulpturen des Mittelalters und Gemälden vom Barock über das Biedermeier bis zur Jahrhundertwende umfasste bereits die erste Schenkung auch einen bedeutenden Bestand an rund 110 Handzeichnungen und Druckgrafiken.

Die Ausstellung im Schlossmuseum Linz zeigt diese grafischen Werke aus der Schenkung von 1975 erstmals in ihrer Gesamtheit. Sie eröffnet damit einen konzentrierten Einblick in die Breite von Kastners Sammlungstätigkeit und in die besondere Qualität der grafischen Blätter. Einen Schwerpunkt bildet das Wiener Biedermeier, eine Blütezeit der Grafik, die nicht zuletzt durch die rasche Verbreitung der Lithografie geprägt wurde. Vertreten sind unter anderem Werke der Familie Alt, von Josef Kriehuber, Josef Danhauser und Moritz Daffinger. Ergänzt wird die Auswahl durch Zeichnungen und Druckgrafiken von Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka und Alfred Kubin, von dem sich Kastner wiederholt Blätter zur Ansicht zusenden ließ.

Walther Kastner war während der NS-Zeit in verantwortlicher Funktion in Vorgänge eingebunden, insbesondere im Zusammenhang mit der Arisierung jüdischen Eigentums. Die Sammlung Kastner ist daher Gegenstand der aktuellen Provenienzforschung.

Heute bewahrt die Grafische Sammlung des Landes Oberösterreich mehr als 1.000 Zeichnungen und Druckgrafiken aus den Kastner- Schenkungen. Aufgrund ihrer Lichtempfindlichkeit können viele dieser Werke nur selten gezeigt werden.

Details zur Spielstätte:
Schlossmuseum Linz
Schlossberg 1, A-4010 Linz

Termine: Grafische Schätze aus der Sammlung Kastner - Schlossmuseum Linz

Juli 2026
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