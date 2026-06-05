|Juni 2026
|Fr. 5. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 6. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Gerhard Haderer (06.06.2026)
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|So. 7. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 9. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 10. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 11. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 12. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 13. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 14. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 16. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 17. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 18. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 19. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 20. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 21. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 23. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 24. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 25. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 26. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 27. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 28. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 30. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 2. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Gerhard Haderer (02.07.2026)
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|Fr. 3. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 4. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 5. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 7. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 8. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 9. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 10. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 11. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 12. Juli 2026
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|Di. 14. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 15. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 16. Juli 2026
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|Fr. 17. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 18. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 19. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 21. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 22. Juli 2026
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|Do. 23. Juli 2026
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|Fr. 24. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 25. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 26. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 28. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 29. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 30. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Gerhard Haderer (30.07.2026)
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|Fr. 31. Juli 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Gerhard Haderer (31.07.2026)
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 2. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Gerhard Haderer (02.08.2026)
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|Di. 4. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 5. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Gerhard Haderer (05.08.2026)
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|Do. 6. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 7. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 8. Aug. 2026
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|So. 9. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 11. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 12. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 13. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 14. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 15. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 16. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 18. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 19. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 20. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 21. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 22. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 23. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 25. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 26. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 27. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 28. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 29. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Gerhard Haderer (29.08.2026)
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|So. 30. Aug. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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