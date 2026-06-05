Gerhard Haderer – dieser Name steht für pointierte, humorvolle Zeichnungen und treffende Kommentare des Zeitgeschehens – kunstvoll auf Papier gebracht. Haderers Karikaturen laden durch ihre fotorealistische Anmutung dazu ein, sie näher zu betrachten. Dann erwischen sie uns eiskalt mit ihrer anfangs noch verborgenen Botschaft, die uns staunen, lachen, wundern und grübeln lässt.

POINTIERTER KOMMENTATOR

Der Name des Künstlers ist auch Titel dieser Ausstellung mit einer bunten Auswahl seiner jüngsten Cartoons – mit zugespitzten Kommentaren zu Politik, Sport, dem Alltagsleben und dem Weltgeschehen. Darunter Tiere, die internationalen Politikern verblüffend ähnlich sehen, Polizisten, die dem Darknet auf der Spur sind, oder Venezianer: innen, die sich über ankommende Touristenmassen freuen. Alles garantiert handgezeichnet! Anhand einiger Skizzen blickt man hinter die Kulissen und entdeckt, wie diese Bilder entstehen. Dass Haderer vielseitig sein kann, hat er bereits mehrfach bewiesen. So zeichnet er regelmäßig sein Comic „Moff “ in Schwarz-Weiß, malt Bilder in Öl, holte Politiker als Puppen ins Theater, gründete die Schule des Ungehorsams und steht mit seiner Cartoonshow live auf der Bühne.

LEIDENSCHAFTLICHER ZEICHNER

Seine wahre Leidenschaft ist aber das Zeichnen. Daraus sind nun ganz eigene, neue Bilder entstanden, die in dieser Ausstellung erstmals zu sehen sind – eine Weltpremiere! Feinste Tuschezeichnungen, aufs Wesentliche reduziert, mit gekonnt eingesetzten Farbelementen öffnen eine sanfte Welt, in der der einzelne Augenblick zählt. Zu sehen sind berührende Szenen, Porträts bekannter Persönlichkeiten, bunte Clowns, Ritter bei den Weight Watchers, oder Gegensätze, die sich auf der Straße begegnen.