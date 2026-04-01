Führung - Die Oberösterreicherin. Dirndl.Kleid

Frau trägt Tracht in Oberösterreich. Jede Generation trägt ihr eigenes Kleid und doch gibt es Entwicklungslinien, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte fortdauern. Die Oberösterreicherin war in ihrer Kleiderwahl immer schon neugierig auf Neuheiten, die sie gerne übernahm, sofern es ihre Möglichkeiten erlaubten.

Dabei verblieb sie aber in regionalspezifischen Traditionen, die sich an Details äußern. Nach dem Ende der Kleiderordnungen Mitte des 18. Jahrhunderts konnte sich so eine eigene oberösterreichische Kleidertradition entwickeln. Neben dem Landesanzug entwickelte sich so auch für die Oberösterreicherin eine Tracht, die als Landestracht fortdauert und nun zeitgemäße Impulse bekommen soll.

In den letzten Monaten waren die Oberösterreicher:innen im Zusammenwirken mit der WKOOE Mode & Bekleidungstechnik aufgefordert, sich mit einer Neuentwicklung der Landestracht für die Oberösterreicherin zu beschäftigen. Basis der Auseinandersetzung war die historische Vielfalt an Damenbekleidungsstücken aus dem 18. bis 20. Jahrhundert aus der Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums. Das Zusammenwirken von Tracht und Mode, Gesellschaft, Politik und Geschichte ergab eine Vielfalt an Kleidertraditionen mit großen historisch geprägten Verschiedenheiten, die bis heute fortdauern. Deutlich unterscheidbar ist das Salzkammergut vom Zentralraum, das Mühlviertel vom Innviertel und Hausruckviertel. Hier eine Klammer für ganz Oberösterreich zu finden, ist eine Herausforderung. Gefragt war nach einem zeitgemäßen Kleid, einer Tracht oder auch einem Kostüm.

Unter den 46 Einsendungen sind von einer Fachjury 7 spannende Entwürfe ausgewählt worden, die den Spagat zwischen Tradition und Zukunft spannen. Die Besucher:innen sind aufgefordert, ihre Favoritin für die „Oberösterreicherin.Dirndl.Kleid“ auszuwählen.

Führungen

Kurzführungen (30 Min.), Eintritt frei mit der OÖ Familienkarte

Di, 31.03.26, 15:00 und 16:00

Mi, 01.04.26, 15:00 und 16:00

Do, 02.04.26, 15:00 und 16:00

Führung

So, 19.04.26, 14:00

So, 16.08.26, 14:00

Kuratorinnenführung mit Thekla Weissengruber*

Do, 28.05.26, 16:00

Do, 24.09.26, 16:00

* Anmeldung bis jeweils 2 Tage vor Termin unter [email protected] oder +43 732 7720 522 22