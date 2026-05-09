|Mai 2026
|Sa. 9. Mai 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2026-05-09
Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (09.05.2026)
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|So. 10. Mai 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 12. Mai 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 13. Mai 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 14. Mai 2026
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|So. 17. Mai 2026
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|Mo. 25. Mai 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 31. Mai 2026
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|Juni 2026
|Di. 2. Juni 2026
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|Mi. 3. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 4. Juni 2026
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|Fr. 5. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 6. Juni 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 7. Juni 2026
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Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 12. Juni 2026
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|Sa. 13. Juni 2026
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Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 20. Juni 2026
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|Di. 23. Juni 2026
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|Mi. 24. Juni 2026
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|Mi. 1. Juli 2026
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (04.07.2026)
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|So. 5. Juli 2026
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|Di. 7. Juli 2026
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|Mi. 8. Juli 2026
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|Sa. 25. Juli 2026
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|So. 26. Juli 2026
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|Di. 28. Juli 2026
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|Mi. 29. Juli 2026
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|Do. 30. Juli 2026
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|Fr. 31. Juli 2026
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
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|So. 2. Aug. 2026
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|Di. 4. Aug. 2026
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|Mi. 5. Aug. 2026
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|Do. 6. Aug. 2026
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|Fr. 7. Aug. 2026
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|Sa. 8. Aug. 2026
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|Sa. 15. Aug. 2026
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|So. 16. Aug. 2026
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|Di. 18. Aug. 2026
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|Mi. 19. Aug. 2026
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|Do. 20. Aug. 2026
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|Sa. 22. Aug. 2026
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|Mi. 2. Sept. 2026
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|Sa. 26. Sept. 2026
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|So. 27. Sept. 2026
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|Di. 29. Sept. 2026
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|Mi. 30. Sept. 2026
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|Oktober 2026
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|Sa. 3. Okt. 2026
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|Mi. 14. Okt. 2026
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|Mo. 26. Okt. 2026
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (26.10.2026)
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|Di. 27. Okt. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 28. Okt. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 29. Okt. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 30. Okt. 2026
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|Sa. 31. Okt. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|November 2026
|So. 1. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 3. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 4. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 5. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 6. Nov. 2026
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|Sa. 7. Nov. 2026
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|So. 8. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 10. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 11. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 12. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 13. Nov. 2026
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|Sa. 14. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 15. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 17. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 18. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 19. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 20. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 21. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 22. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 24. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 25. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 26. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 27. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 28. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 29. Nov. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Dezember 2026
|Di. 1. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 2. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (02.12.2026)
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|Do. 3. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Fr. 4. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (04.12.2026)
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|Sa. 5. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|So. 6. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 8. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 9. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Do. 10. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (10.12.2026)
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|Fr. 11. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (11.12.2026)
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|Sa. 12. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (12.12.2026)
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|So. 13. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 15. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Mi. 16. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2026-12-16
Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (16.12.2026)
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|Do. 17. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2026-12-17
Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (17.12.2026)
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|Fr. 18. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2026-12-18
Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (18.12.2026)
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|Sa. 19. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2026-12-19
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|So. 20. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 22. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2026-12-22
Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (22.12.2026)
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|Mi. 23. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (23.12.2026)
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|Do. 24. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (24.12.2026)
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|Fr. 25. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Sa. 26. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (26.12.2026)
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|So. 27. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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|Di. 29. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (29.12.2026)
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|Mi. 30. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (30.12.2026)
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|Do. 31. Dez. 2026
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (31.12.2026)
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|Januar 2027
|Fr. 1. Jan. 2027
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (01.01.2027)
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|Sa. 2. Jan. 2027
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (02.01.2027)
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|So. 3. Jan. 2027
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
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Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (03.01.2027)
2027-01-03T00:00:00+01:[email protected]
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|Di. 5. Jan. 2027
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2027-01-05
Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (05.01.2027)
2027-01-05T00:00:00+01:[email protected]
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|Mi. 6. Jan. 2027
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2027-01-06
Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (06.01.2027)
2027-01-06T00:00:00+01:[email protected]
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|Do. 7. Jan. 2027
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, A-4010 Linz
https://kultur.net/schlossmuseum-linz/programm/bauernkrieg-1626-zwischen-geschichte-und-fiktion#2027-01-07
Bauernkrieg 1626 - Zwischen Geschichte und Fiktion (07.01.2027)
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