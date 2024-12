Die Zauberreise in die Ritterzeit

„Früher war alles besser! Und erst in der Ritterzeit!“ - Wollten Sie nicht auch schon immer romantisch von einem Ritter erobert und auf seine Burg entführt werden? Oder ein Held sein und Herrscher über Volk und Land - also ein richtiger Mann?! Dann folgen Sie den Nestroy-Spiele Schwechat auf eine Zeitreise ins Mittelalter und überzeugen Sie sich selbst, ob damals wirklich alles „besser“ war, oder sich die nostalgischen Träume doch schneller als einem lieb ist in Albträume verwandeln. Gegenwart trifft auf Vergangenheit …und der Schlosshof der Rothmühle verwandelt sich in einen mittelalterlichen Turnierplatz.

Team

Regie Christian Graf

Bühne & Kostüm Andrea Költringer

Musik N.N.

Regieassistenz Florian Haslinger

Choreografie Lorna Dawson

Kampfcoach Mel Stein

Maske Martina Reitinger

Lichtdesign Harald Töscher

Bühnenrealisierung Harry Spitzwieser

Bühnenbau Stefan Puffer, Christoph Weiß

Licht Alexander Wanko

Autor Johann Nestroy

Grafik Lori Trauttmansdorff

Fotos Barbara Pálffy Besetzung

DIE GEGENWART eine mächtige Fee Bella Rössler

DIE VERGANGENHEIT Mutter der Fee Gegenwart, eine pensionierte Fee Sissy Stacher

FURIOSUS (FRANZ) San Trohar

MOROSUS (BERNHARD) dienstbare Geister der Fee Gegenwart Damir Smajic

DIE WAHRHEIT Elias Tetzner

FOLLETTERL ein Kobold Sylvia Eckstein

POLYCARPUS SAPPRAWALT ein reicher Privatmann Manfred Stella

EULALIE seine Tochter Michelle Haydn

SIMPLICIUS SAPPRAWALT sein Neffe Paul Graf

FRAU VON DUCATENSTEIN Schwägerin des Herrn von Sapprawalt Maria Sedlaczek

PETRONELLA ihre Tochter, Braut des Simplicius Sapprawalt Melina Rössler

HERR VON GELDSACK Eulaliens Bräutigam, Neffe der Frau von Ducatenstein N.N.

FRÄULEIN GICKS Hannah Frühwirth

HERR VON SCHERWENZL Nicolas Herrmann

FRÄULEIN DUFT Sabine Axmann

FRÄULEIN SPITZ Sophie Gerold

HERR VON SCHARF Matthias Rauth

FRAU VON HAUBENBAND Maria Bittner

FRÄULEIN GIRAFF Nadia Carolina Walch

OTTOMAR VON EISENFELS ein junger Ritter Markus Weitschacher

BRIGITTA VON WINTERSCHNEE seine Muhme Maria Bittner

URSULA Beschließerin auf Ottomars Feste Angela Vogelsang

KURT ein Knecht auf Ottomars Feste Andreas Herbsthofer

EIN HEROLD auf Ottomars Feste Elias Tetzner

RITTER BLASIUS VON HUMPENBERG Franz Steiner

KUNIGUNDE seine Tochter Melina Rössler

BERTRAM Burgvogt auf Humpenberg Silas Hölbling

EIN KNECHT des Ritter Humpenberg Peter Koliander

KUNO VON DOPPELSCHWERT Sascha Nikodym

ADELHEID dessen Gemahlin Sabine Axmann

HILDEGARDIS VON TIEFENSTEIN deren Schwester Gabriele Herbsthofer

RITTER EICHENWALD Kunigundens Verlobter Fabian Stiegner

RITTER KLEEBERG dessen Freund Matthias Rauth

GUNTRAM Doppelschwerts Leibknappe Nicolas Herrmann

EIN KERKERMEISTER Andreas Herbsthofer

DIENSTBARE GEISTER Ensemble