Das Mädel aus der Vorstadt

Im 52. Spieljahr wird Ihnen ein Klassiker präsentiert. Kriminalkomödie trifft auf Liebesgeschichte. Korruption, Diskriminierung, Standesunterschiede, Schubladendenken - eine verkehrte Welt, verpackt in Nestroys unverwechselbarer Sprache und einzigartigem Wortwitz. Geld regiert die Welt und beherrscht unsere Gesellschaft. Wer nicht mitspielt oder hineinpasst – anders ist – wird ausgegrenzt. In der Vorstadt aber, treffen sich diese „Outcasts“.

Man akzeptiert, respektiert und toleriert einander. Doch durch die scheinbar so liberalen, weltoffenen „Normalen“, werden sie immer wieder in die Schranken gewiesen. Aber haben nicht genau die den meisten Dreck am Stecken?! Wer darf nun mit wem? und wer wird warum verdächtigt? und wo bleibt die auferlegte Moral, wenn selbst „die feinsten Fasan- und Austernesser dann und wann wohin auf Knödel und a Gselcht’s geh’n“?

Die Nestroy Spiele Schwechat jedenfalls bleiben sowohl sich, als auch ihrem

Motto treu: „Was Nestroy betrifft, ist Wien eine Vorstadt von Schwechat“.

Buffet öffnet 1,5 Stunden vor Vorstellungsbeginn

Team

Christian Graf - Regie

Andrea Költringer - Bühne & Kostüm

Otmar Binder - Musik

Florian Haslinger - Regieassistenz

Isabella Koppensteiner - Maske

Harald Töscher - Lichtdesign

Sophie Hörlezeder - Regiehospitanz

Maria Chternberg - Bühnenrealisierung

Johann Nestroy - Autor

Besetzung

HERR VON KAUZ ein Spekulant - Bruno Reichert

DOMINIK sein Butler - Mario Santi

FRAU VON ERBSENSTEIN - Bella Rössler

NANETT ihr Personal Assistant - Melina Rössler

GIGL ihr Verlobter - Paul Graf

SCHNOFERL ein Winkelagent - Clemens Matzka

MADAM STORCH eine Grande Dame - Franz Steiner

KNÖPFL ihr Toy Boy - San Trohar

ROSA LEE - Grazia Patricia

SABINE - Maria Sedlaczek

PE PHI - Sophia Plätzer

THECLA - Masengu Kanyinda

MUTTER KAUZ - Sissy Stacher

CATERINGPERSONAL - Peter Koliander, Sascha Nikodym, Damir Smajic

SCHNEIDERINNEN - Gabriele Herbsthofer, Angela Vogelsang

BEAUTY- UND PFLEGEPERSONAL - Sabine Axmann, Sylvia Eckstein, Gabriele Herbsthofer, Angela Vogelsang

STAMMGAST - Damir Smajic

DIE GESELLSCHAFT - Sabine Axmann, Sylvia Eckstein, Gabriele Herbsthofer, Peter Koliander, Sascha Nikodym, Melina Rössler, Mario Santi, Damir Smajic, Angela Vogelsang