Nowak, Maleh, Niedetzky, Steppan - Südseefieber

Urlaubsträume, Midlife-Crisis und eine Prise Drama - “Südseefieber” ist eine neue turbulente Strandkomödie. Vier gestresste Mittvierziger aus Österreich landen in der Südsee und geraten dort gehörig ins Schleudern. Zwischen Palmen, Pool und Meer kommt so einiges ans Licht, was lieber im Verborgenen geblieben wäre. Mit einer Prise Lebenswitz und einer Portion schrägem Humor nimmt das Stück scheinbare Prinzipien der Figuren auseinander.