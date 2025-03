Liebesgeschichten und Heiratssachen

Die Nestroy Komödie als Strauss-Operette in einer Bearbeitung von Peter Hofbauer - Anlässlich des Johann-Strauss-Jahres und ausgehend vom Stoff der populären Nestroy-Posse hat Peter Hofbauer das Libretto für eine neue Operette verfasst, bei der die turbulente Handlung mit wohlselektierten und neu betexteten Johann-Strauss-Melodien bereichert wird, wie z. B. der „Annenpolka“, dem Galopp „Donner und Blitz“ sowie „Rosen aus dem Süden“.

Ein neureicher Fleischhauer (gespielt von Gerhard Ernst) setzt alles daran, einen adeligen Schwiegersohn zu bekommen, was wiederum der Vater des Heiratskandidaten (gespielt von Ronny Kuste) aus Standesgründen unter allen Umständen verhindern will. Die Nachbarin des ehrgeizigen Fleischermeisters, eine ebenfalls gutsituierte Witwe, ist drauf und dran, den Schmeicheleien eines Heiratsschwindlers auf den Leim zu gehen, der sich als reicher Adeliger ausgibt, in Wahrheit aber nicht einmal in der Lage ist, dem Wirt (gespielt von Andy Lee Lang) die Zeche zu zahlen.

Intendanz Peter Hofbauer

Regie Peter Kratochvil

Musikalische Florian Schäfer

Bühne & Kostüme Ilona Glöckel

Mitwirkende Gerhard Ernst, Andy Lee Lang, Seraphine Rastl, Katrin Fuchs, Ronny Kuste, Laura Hat, Andreas Peer, Michael Havlicek, Elisabeth Blutsch