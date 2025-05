Da ist es wieder: das, was Julian le Play das »Rauschen« nennt. Im ersten neuen Song seit seinem 2020 erschienen Album »Tandem« hat er diese ganz besondere Form der Unruhe eingefangen, die ihm urplötzlich durch die Adern schoss: die Lust aufs Ausbrechen, Wagen und Erleben. Auf eine lustvolle Flucht nach vorn, hinaus aus dem Status quo und mit dem Kopf voraus ins pure Jetzt – ohne Angst vor dem Fall.

Liest sich gut? Klingt noch besser: »Rauschen« beschreibt dieses besondere Gefühlserlebnis nicht nur, sondern ist auch selbst aus ihm heraus entstanden: als eine zähe Songwriting-Session in die Verlängerung ging, es plötzlich klick machte und dann alles wie von selbst zu laufen schien. Nicht viel später war »Rauschen« im Kasten und fand in der Villa Lala in Wien zur Vollendung – in Julians künstlerischem Zuhause, wo seit einiger Zeit Musiker*innen aller Genres in Studios und Songwriting-Räumen Tür an Tür arbeiten.

Jetzt trägt das Rauschen Julian le Play in ein neues musikalisches Kapitel – und wir bekommen mit dieser neuen Single unseren ganz persönlichen »Spürst-du-es-auch«-Moment serviert: eine emotionale Einladung, sich den Augenblick zu packen und ihn zu leben. It’s a kind of magic!

Freuen Sie sich auf einen schönen Konzertabend im bezaubernden Schlosshof.