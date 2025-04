40 Jahre Andy Lee Lang - Die Jubiläums-Show von Andy Lee Lang & The Spirit. Mit seiner 7-köpfigen Band „The Spirit“ blickt Andy auf sein jahrzehntelanges Schaffen als internationales Rock’n Roll Aushängeschild zurück. Er selbst performte ja mit weit über 80 internationalen Legenden des Showbiz (Jerry Lee Lewis, Fats Domino, George Harrison, Peter Kraus um nur einige zu nennen) und seine Band begleitete ebenfalls viele dieser Superstars (Pat Boone, Wanda Jackson, Bill Ramsey, The Drifters uva).

Bei dieser Show präsentiert Andy eine musikalische Zeitreise – von seinen Rock’n Roll Anfängen mit seinen ersten Bands, weiters Songs die er mit vielen Superstars performen durfte bis zu Titeln aus seinem Abschieds-Album „The Voice“. Von „Great Balls Of Fire“ bis zu „Johnny B. Good“ und von „Under The Boardwalk“ bis zur „Unchained Melody“ werden alle Superhits seiner Programme zu hören sein. Andy wird am Klavier performen und aber natürlich auch seine gereiften Entertainer-Qualitäten zum Besten geben. Unterstützt von seiner hervorragenden Band, wird diese Show nicht nur akustisch sondern auch show-mäßig das Publikum

Line up: Andy Lee Lang - vocals

Band: Stefan Gössinger - trumpet Tom Müller- tenor-sax Bernhard Adlberger - alto-sax Dominik Landolt - piano Martin Wenninger - guitar Peter Gruber - bass Lukas Knöfler - drums