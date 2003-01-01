Als Global Kryner 2004 die erste CD präsentierte, stand die Musikwelt Kopf. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Idee war genauso einfach wie genial: man nehme den legendären Oberkrainer- Sound eines Slavko Avsenik, verschmelze ihn mit Welthits, nehme eine Prise Jazz und jede Menge Spielwitz dazu und fertig ist die Rezeptur.

Die Süddeutsche Zeitung machte Luftsprünge und fabulierte gar von einer „eierlegenden Wollmilchsau“ in Sachen Musik. Und mit „verkrynern“ war obendrein ein neues Zeitwort geschaffen. Was folgte war ein Ritt durch alle Radio- und TV-Formate, wie er selten gesehen wurde. Hunderte Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux, Frankreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Ukraine bis nach Mexiko. Nach heißen und durchaus fordernden Jahren des Tourlebens verabschiedete sich die Band 2013 von der Bühne. Doch die Liebe ist nie erloschen. Im Gegenteil. Jetzt kommt: Global Kryner „2nd Love“!

Bereits im Sommer 2024 beschlossen die Global Kryner rund um Musikkabarettisten und Klarinettisten Christof Spörk und Oberkrainer-Akkordeon-Urgestein Anton Sauprügl, neu durchzustarten. Posaunist und Neo-Fischzüchter Martin Temmel musste nicht zweimal gefragt werden.

Markus Pechmann, mittlerweile einer der gefragtesten Jazztrompeter des Landes, engagierte mit Sängerin Miriam Kulmer ein veritables Stimmwunder. Neu zur Band gesellte sich außerdem „Mister Groove“, Jazzgitarrist und Liedermacher Andreas Haidecker. Aber Obacht: es wird kein Abnudeln alter Hits geben. Die Band bereitet sich in akribischer Kleinarbeit auf ihr Comeback vor. Neue typische „Verkrynerungen“ müssen dabei sein, ja, natürlich! Aber diesmal gibt es eben auch eigens komponierte Songs zu hören. Man darf gespannt sein.

Alles mit viel Liebe zubereitet, nur eben nicht zum ersten Mal, sondern quasi „2nd Love“!