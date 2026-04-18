|April 2026
|Sa. 18. April 2026
Schloss Tabor, Taborstrasse 3, A-8385 Neuhaus am Klausenbach
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|So. 19. April 2026
Schloss Tabor, Taborstrasse 3, A-8385 Neuhaus am Klausenbach
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Der Himmel voller Farben (19.04.2026)
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|Mi. 22. April 2026
Schloss Tabor, Taborstrasse 3, A-8385 Neuhaus am Klausenbach
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|Do. 23. April 2026
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|Fr. 24. April 2026
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|Sa. 25. April 2026
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|So. 26. April 2026
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|Mi. 29. April 2026
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|Do. 30. April 2026
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|Mai 2026
|Fr. 1. Mai 2026
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|Sa. 2. Mai 2026
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|So. 3. Mai 2026
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|Mi. 6. Mai 2026
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|Do. 7. Mai 2026
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|Fr. 8. Mai 2026
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|Sa. 9. Mai 2026
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|So. 10. Mai 2026
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|Mi. 13. Mai 2026
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|Fr. 15. Mai 2026
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|Sa. 16. Mai 2026
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|So. 17. Mai 2026
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|Mi. 20. Mai 2026
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|So. 24. Mai 2026
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|Fr. 29. Mai 2026
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|Sa. 30. Mai 2026
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|So. 31. Mai 2026
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|Juni 2026
|Mi. 3. Juni 2026
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|Do. 4. Juni 2026
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|Fr. 5. Juni 2026
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|Sa. 6. Juni 2026
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|So. 7. Juni 2026
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|Mi. 10. Juni 2026
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|Do. 11. Juni 2026
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Der Himmel voller Farben (11.06.2026)
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|Fr. 12. Juni 2026
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|Sa. 13. Juni 2026
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|So. 14. Juni 2026
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|Mi. 17. Juni 2026
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|Do. 18. Juni 2026
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|Fr. 19. Juni 2026
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|Sa. 20. Juni 2026
Schloss Tabor, Taborstrasse 3, A-8385 Neuhaus am Klausenbach
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