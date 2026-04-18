Eintritt frei - Ab Freitag, den 18. April wird Ihnen, passend zur Jahreszeit, eine prächtige Farbenwelt präsentiert. Kuratorin Petra Werkovits lädt heuer zur Frühlingsausstellung „Der Himmel voller Farben“, in der sich alles um die Leichtigkeit und Farbkraft des Frühlings dreht.

Ausstellung & Vernissage

Werke von Wolfgang Wiedner, Lukas Janitsch, Eva Möseneder, Katharina Moser, Josef Bernhardt, Martin Gredler und vielen weiteren Künstler:innen zeigen eine beeindruckende Vielfalt an Farben und Formen. Besonders die Vogelmotive, die in unterschiedlichsten Stilen interpretiert werden, verleihen der Ausstellung eine lebendige, heitere Atmosphäre. Ein farbenfrohes Kunsterlebnis, das den Frühling in all seinen Nuancen feiert.

Dazu eröffnet Schloss Tabor auch im Jahr 2026 den frühlingshaften Pop-up-Schlossgarten passend zur Ausstellung in wundervoller Farbenpracht.

Zu Beginn dieser Ausstellung darf eine Vernissage nicht fehlen – am 22. April auf Schloss Tabor!

An den Wochenenden ist während der Ausstellung das Schlosscafé geöffnet - auch bei Schlechtwetter.