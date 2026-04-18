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Der Himmel voller Farben

Schloss Tabor
18. April bis 20. Juni 2026
Eintritt frei - Ab Freitag, den 18. April wird Ihnen, passend zur Jahreszeit, eine prächtige Farbenwelt präsentiert. Kuratorin Petra Werkovits lädt heuer zur Frühlingsausstellung „Der Himmel voller Farben“, in der sich alles um die Leichtigkeit und Farbkraft des Frühlings dreht.

Ausstellung & Vernissage

Werke von Wolfgang Wiedner, Lukas Janitsch, Eva Möseneder, Katharina Moser, Josef Bernhardt, Martin Gredler und vielen weiteren Künstler:innen zeigen eine beeindruckende Vielfalt an Farben und Formen. Besonders die Vogelmotive, die in unterschiedlichsten Stilen interpretiert werden, verleihen der Ausstellung eine lebendige, heitere Atmosphäre. Ein farbenfrohes Kunsterlebnis, das den Frühling in all seinen Nuancen feiert.

Dazu eröffnet Schloss Tabor auch im Jahr 2026 den frühlingshaften Pop-up-Schlossgarten passend zur Ausstellung in wundervoller Farbenpracht.

Zu Beginn dieser Ausstellung darf eine Vernissage nicht fehlen – am 22. April auf Schloss Tabor!

An den Wochenenden ist während der Ausstellung das Schlosscafé geöffnet - auch bei Schlechtwetter.

Details zur Spielstätte:
Schloss Tabor
Taborstrasse 3, A-8385 Neuhaus am Klausenbach

Termine: Der Himmel voller Farben - Schloss Tabor

April 2026
Sa. 18. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 19. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 22. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 23. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 24. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 25. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 26. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 29. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 30. April 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mai 2026
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Sa. 2. Mai 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
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Mi. 20. Mai 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
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So. 31. Mai 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Juni 2026
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Do. 4. Juni 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 5. Juni 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
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Fr. 19. Juni 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
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