Brass Frühschoppen

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Passende Kulinarik, regionale Schmankerl und erfrischende Getränke machen den Vormittag zum perfekten Treffpunkt für Musikliebhaber:innen, Genießer:innen und die ganze Familie.
Regionale Musikvereine werden mit den Klängen ihrer Blasinstrumente für Unterhaltung sorgen.
Kommen Sie vorbei, genießen Sie Musik, Kulinarik und Geselligkeit – die Veranstalter freuen sich auf Ihren Besuch!
|Juni 2026
|So. 14. Juni 2026
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren