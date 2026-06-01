Eintritt frei - Am Sonntag, den 14. Juni, laden sie das Team des Schlosses herzlich zum diesjährigen Brass-Frühschoppen auf Schloss Tabor ein. Freuen Sie sich auf schwungvolle Blasmusik in bester Frühschoppen-Manier und einen genussvollen Sonntag in entspannter Atmosphäre.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Passende Kulinarik, regionale Schmankerl und erfrischende Getränke machen den Vormittag zum perfekten Treffpunkt für Musikliebhaber:innen, Genießer:innen und die ganze Familie.

Regionale Musikvereine werden mit den Klängen ihrer Blasinstrumente für Unterhaltung sorgen.

Kommen Sie vorbei, genießen Sie Musik, Kulinarik und Geselligkeit – die Veranstalter freuen sich auf Ihren Besuch!