ADVENT AUF SCHLOSS TABOR 2025

EINTRITT FREI - In der stillen Zeit des Jahres öffnet Schloss Tabor erneut seine Tore und lädt zu einer besonderen Adventstimmung ein. Im historischen Ambiente des Schlosses entsteht eine Welt voller Kunst, Kultur und vorweihnachtlicher Magie.

Kunsthandwerker:innen aus dem Südburgenland präsentieren ihre mit Liebe gefertigten Werke – von Keramik und handgefertigtem Schmuck über kunstvolle Schmiedearbeiten bis hin zu weihnachtlichen Dekorationen, Holzkunst und regionalen Spezialitäten. Das Schloss verwandelt sich an diesen Tagen in eine lebendige Manufaktur, in der traditionelles Handwerk auf festliche Atmosphäre trifft.

Kulinarisch dürfen sich die Besucher:innen auf Köstlichkeiten aus der Region freuen – serviert rund um offene Feuerstellen, die zum gemütlichen Verweilen im Schlosshof einladen. Ein vielseitiges kulturelles Programm mit Konzerten, literarischen Lesungen und musikalischen Darbietungen sorgt für unvergessliche Momente im festlich geschmückten Schlossinneren. Auch für die jüngsten Gäste ist gesorgt: In der Bastelstube dürfen Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und kleine Weihnachtsüberraschungen gestalten.

Ein Advent voller Kunst, Genuss und Herzenswärme – auf Schloss Tabor.

EINTRITT FREI

ÖFFUNGSZEITEN: 14.00 - 20.00 Uhr