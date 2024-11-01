Die Komödie „Der Raub der Sabinerinnen“ erzählt die Geschichte des Gymnasialprofessors Gollwitz, der in seiner Jugend heimlich ein pathetisches Römerdrama geschrieben hat. Dieses Werk – voller übertriebener Heldenszenen – betrachtet er heute als peinliche Jugendsünde und möchte es am liebsten vergessen.

Doch der ehrgeizige, aber chaotische Wandertheaterdirektor Striese stößt zufällig auf das alte Manuskript und ist begeistert: Er sieht darin ein mögliches Erfolgsstück für seine Truppe. Striese überredet Gollwitz, das Drama aufführen zu dürfen – allerdings unter der Bedingung, dass niemand erfährt, wer der Autor ist. Gollwitz fürchtet besonders die Reaktion seiner strengen Frau.

Gollwitz’ Frau und Tochter tauchen unerwartet auf und sorgen für zusätzliche Turbulenzen. Der Professor versucht verzweifelt, seine Autorschaft geheim zu halten – verstrickt sich dabei aber in immer absurdere Notlügen.

Missverständnisse, Eifersüchteleien und Pannen häufen sich und gipfeln in einem Happy End!