Der Raub der Sabinerinnen


Sommerspiele Schloss Sitzenberg

Der Raub der Sabinerinnen

Schloss Sitzenberg
3. bis 28. Juni 2026
Die Komödie „Der Raub der Sabinerinnen“ erzählt die Geschichte des Gymnasialprofessors Gollwitz, der in seiner Jugend heimlich ein pathetisches Römerdrama geschrieben hat. Dieses Werk – voller übertriebener Heldenszenen – betrachtet er heute als peinliche Jugendsünde und möchte es am liebsten vergessen.

Doch der ehrgeizige, aber chaotische Wandertheaterdirektor Striese stößt zufällig auf das alte Manuskript und ist begeistert: Er sieht darin ein mögliches Erfolgsstück für seine Truppe. Striese überredet Gollwitz, das Drama aufführen zu dürfen – allerdings unter der Bedingung, dass niemand erfährt, wer der Autor ist. Gollwitz fürchtet besonders die Reaktion seiner strengen Frau.

Gollwitz’ Frau und Tochter tauchen unerwartet auf und sorgen für zusätzliche Turbulenzen. Der Professor versucht verzweifelt, seine Autorschaft geheim zu halten – verstrickt sich dabei aber in immer absurdere Notlügen.

Missverständnisse, Eifersüchteleien und Pannen häufen sich und gipfeln in einem Happy End!

Details zur Spielstätte:
Schloss Sitzenberg
Schlossbergstraße 4, A-3454 Sitzenberg-Reidling
Im Rahmen des Festivals:
Sommerspiele Schloss Sitzenberg

Termine: Der Raub der Sabinerinnen - Schloss Sitzenberg

Juni 2026
Mi. 3. Juni 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 4. Juni 2026
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So. 7. Juni 2026
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Fr. 12. Juni 2026
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Sa. 13. Juni 2026
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So. 14. Juni 2026
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Fr. 19. Juni 2026
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Sa. 20. Juni 2026
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So. 21. Juni 2026
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Fr. 26. Juni 2026
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Sa. 27. Juni 2026
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So. 28. Juni 2026
17:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 