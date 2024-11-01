SONNENKLANG


SONNENKLANG

Schloss Schallaburg
3. Juni 2026
SONNENKLANG geht in die nächste Runde – und bringt stilvolle Clubkultur in eine der schönsten Kulissen des Landes: den Schlossgarten der Schallaburg. Zwischen warmem Abendlicht, kühlen Drinks und sanftem Sound entsteht ein neues Gefühl von Sommer.

LINE UP:
DJ Chiara Valentina | ChiVas
DJ Salty Caballero
DJ Jimmy Clank

Einlass ab 21 Jahren - Ausweiskontrolle!

Findet bei jeder Witterung statt. Bei Schlechtwetter, im Neuschloss.

Details zur Spielstätte:
Schloss Schallaburg
Schloss Schallaburg, A-3382 Schallaburg

Termine: SONNENKLANG - Schloss Schallaburg

Juni 2026
Mi. 3. Juni 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 