SONNENKLANG
3. Juni 2026
SONNENKLANG geht in die nächste Runde – und bringt stilvolle Clubkultur in eine der schönsten Kulissen des Landes: den Schlossgarten der Schallaburg. Zwischen warmem Abendlicht, kühlen Drinks und sanftem Sound entsteht ein neues Gefühl von Sommer.
LINE UP:
DJ Chiara Valentina | ChiVas
DJ Salty Caballero
DJ Jimmy Clank
Einlass ab 21 Jahren - Ausweiskontrolle!
Findet bei jeder Witterung statt. Bei Schlechtwetter, im Neuschloss.
Details zur Spielstätte:
Schloss Schallaburg, A-3382 Schallaburg
Adresse: Schloss Schallaburg, A-3382 Schallaburg
Telefon: +43 2754 6317
Fax: +43 2754 6317
Geodaten: ,
Termine: SONNENKLANG - Schloss Schallaburg