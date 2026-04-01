Schallaburg Opening 2026

Kunst, Kultur & Kulinarik - Zur Eröffnung der Saison 2026 und der neuen Ausstellung "80er - Grenzen waren gestern." lädt die Schallaburg auf eine Reise in die 1980er-Jahre ein.

Genießen Sie kulinarische Highlights, tauchen Sie ein in die Welt der 80er und erleben Sie die abendliche Stimmung im einzigartigen Setting des historischen Arkadenhofs bei dem exklusiven Konzert von Schick Sisters Celebrate Opus!

inkludierte Leistungen:

- Kulinarik (Speisen & Getränke) bis 18:00 Uhr

- Ausstellungsbesuch

- Konzert

Beschreibung

15:30 - 16:00

Einlass & Einstimmung

Moderator: Udo Huber

16:00 - 16:45

Empfang und Begrüßung durch

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Geschäftsführer Erwin Klissenbauer

Gesprächsrunde mit prominenten Zeitzeug:innen

16:45 - 18:00

Kulinarisches 80er-Revival Buffet

Im Arkadenhof der Schallaburg mit Schallaburg - Das Restaurant & HTS St. Pölten

80er - Grenzen waren gestern.

Preview und exklusiver Ausstellungsbesuch in Begleitung der Kulturvermittlung

Buchpräsentation von Peter Meissner

18:15 - 19:45

Schick Sisters Celebrate Opus live!

19:45 - 22:00

80er Disco Ausklang

Fotostation mit the KITT

Preis pro Person: € 79,-