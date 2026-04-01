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Schallaburg Opening 2026


Schallaburg Opening 2026

Schloss Schallaburg
10. April 2026
Kunst, Kultur & Kulinarik - Zur Eröffnung der Saison 2026 und der neuen Ausstellung "80er - Grenzen waren gestern." lädt die Schallaburg auf eine Reise in die 1980er-Jahre ein.

Genießen Sie kulinarische Highlights, tauchen Sie ein in die Welt der 80er und erleben Sie die abendliche Stimmung im einzigartigen Setting des historischen Arkadenhofs bei dem exklusiven Konzert von Schick Sisters Celebrate Opus!

inkludierte Leistungen:
- Kulinarik (Speisen & Getränke) bis 18:00 Uhr
- Ausstellungsbesuch
- Konzert

Beschreibung
15:30 - 16:00
Einlass & Einstimmung
Moderator: Udo Huber

16:00 - 16:45
Empfang und Begrüßung durch
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Geschäftsführer Erwin Klissenbauer
Gesprächsrunde mit prominenten Zeitzeug:innen

16:45 - 18:00
Kulinarisches 80er-Revival Buffet
Im Arkadenhof der Schallaburg mit Schallaburg - Das Restaurant & HTS St. Pölten
80er - Grenzen waren gestern.
Preview und exklusiver Ausstellungsbesuch in Begleitung der Kulturvermittlung
Buchpräsentation von Peter Meissner

18:15 - 19:45
Schick Sisters Celebrate Opus live!

19:45 - 22:00
80er Disco Ausklang
Fotostation mit the KITT

Preis pro Person: € 79,-

Details zur Spielstätte:
Schloss Schallaburg
Schloss Schallaburg, A-3382 Schallaburg

Termine: Schallaburg Opening 2026 - Schloss Schallaburg

April 2026
Fr. 10. April 2026
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 