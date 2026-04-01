Schallaburg Opening 2026

Genießen Sie kulinarische Highlights, tauchen Sie ein in die Welt der 80er und erleben Sie die abendliche Stimmung im einzigartigen Setting des historischen Arkadenhofs bei dem exklusiven Konzert von Schick Sisters Celebrate Opus!
inkludierte Leistungen:
- Kulinarik (Speisen & Getränke) bis 18:00 Uhr
- Ausstellungsbesuch
- Konzert
Beschreibung
15:30 - 16:00
Einlass & Einstimmung
Moderator: Udo Huber
16:00 - 16:45
Empfang und Begrüßung durch
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Geschäftsführer Erwin Klissenbauer
Gesprächsrunde mit prominenten Zeitzeug:innen
16:45 - 18:00
Kulinarisches 80er-Revival Buffet
Im Arkadenhof der Schallaburg mit Schallaburg - Das Restaurant & HTS St. Pölten
80er - Grenzen waren gestern.
Preview und exklusiver Ausstellungsbesuch in Begleitung der Kulturvermittlung
Buchpräsentation von Peter Meissner
18:15 - 19:45
Schick Sisters Celebrate Opus live!
19:45 - 22:00
80er Disco Ausklang
Fotostation mit the KITT
Preis pro Person: € 79,-
|April 2026
|Fr. 10. April 2026
15:30 Uhr
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