Die Schallaburg verwandelt sich wieder in ein Paradies für Familien! Ein Tag voller Spiel, Spaß und gemeinsamer Erlebnisse erwartet Sie – mit kreativen Workshops, spannenden Mitmach-Stationen und besonderen Überraschungen.

- Kreativ, bunt, unvergesslich – Das Highlight für Familien!

- Erleben. Entdecken. Mitmachen – Das Familienfest wartet auf Sie!

- Ein Tag voller Erlebnisse für kleine & große Entdecker:innen!

- Gemeinsam staunen, spielen & genießen: Die Familienzeit auf der Schallaburg!

9:00 bis 18:00 Uhr

Die NÖ Card gilt nicht bei Sonderveranstaltungen.

Beschreibung

NÖ Familienfest – Ein Tag voller Abenteuer!

Am 31. Mai 2026 verwandelt sich die Schallaburg wieder in ein Paradies für Familien! Ein Tag voller Spiel, Spaß und gemeinsamer Erlebnisse erwartet Sie – mit kreativen Workshops, spannenden Mitmach-Stationen und besonderen Überraschungen.

Ob große Entdeckerinnen oder kleine Abenteurer – hier gibt es jede Menge zu erleben! Tauchen Sie ein in die einzigartige Atmosphäre der Schallaburg und genießen Sie unvergessliche Momente mit der ganzen Familie.

* NÖ Familienland*Pass können Sie an der Kassa einlösen.

* Aufgrund erwarteten langen Wartezeiten empfehlen wie den Kauf von Online-Tickets oder den Kauf der Tickets an der Kassa VOR dem Veranstaltungstag.

Der Schlossgarten wird zum Abenteuerspielplatz!

Beim NÖ Familienfest, das in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH stattfindet, erwartet Kinder, Eltern und Großeltern ein buntes Programm! Unzählige Aktivstationen, Bastelworkshops und Theatervorführungen laden Groß und Klein zum Mitfeiern und Austoben ein. Eine riesige Spiel- und Kreativzone sowie jede Menge Action machen das Tag zu einem Fest für die ganze Familie!

Achtung: Haustiere sind am gesamten Areal nicht erlaubt.