Eintritt Mostviertler Kirtag

Most & Kultur – Tradition genießen, Frühling erleben! Am 14. Mai 2026, an Christi Himmelfahrt, lädt die Mostviertler Landjugend zum traditionellen Fest „Most & Kultur“ auf die Schallaburg! Feiern Sie mit den Veranstaltern die Mostkultur des Landes, kosten Sie regionale Spezialitäten und erleben Sie echtes Brauchtum inmitten der historischen Kulisse der Burg.

Genießen Sie den Frühling im blühenden Schlossgarten, während traditionelle Musik erklingt und Handwerkskunst zum Entdecken einlädt. Ein Feiertag voller Genuss, Geselligkeit und echter niederösterreichischer Kultur – perfekt für die ganze Familie!

Beschreibung

Die Landjugend Mostviertel lädt zum Viertelsfest auf die Schallaburg. Genießen Sie am 14. Mai im frühsommerlichen Flair des Renaissancegartens die Produkte der besten Mostproduzenten. Diese wurden zuvor bei der Vormostkost der Mostviertler Landjugend ermittelt, auf die Schallaburg geladen und werden hier für ihre hervorragenden Moste ausgezeichnet.

Programm

* Schmankerl aus der Region

* Frühschoppen

* Volkstanzgruppe und Mostprinzessinnenempfang

* Mostprämierung

* Musikalische Umrahmung

Achtung: Haustiere sind am gesamten Areal nicht erlaubt.

Eine Veranstaltung der Landjugend NÖ Region Mostviertel

Eine Kooperation mit der Mostviertler Landjugend.

- Feiern, genießen, Tradition leben: Most & Kultur mit der Mostviertler Landjugend!

- Regionale Spezialitäten, Handwerk & Musik: ein Fest für alle Sinne!

- Most & Kultur, eine gelebte Tradition auf der Schallaburg!

11:00 bis 18:00 Uhr

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Schlosskeller statt.