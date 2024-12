Christkindlmarkt

Ein ganzes Renaissanceschloss in vorweihnachtlichem Glanz, Geschenksuche bei regionalen Handwerksbetrieben und ein stimmungsvolles Begleitprogramm für die ganze Familie - das ist es, was den Schallaburger Christkindlmarkt so besonders macht. Über 130 Ausstellende aus ganz Österreich präsentieren in den Räumen der Schallaburg sowie im Schlossgarten ihre Unikate aus reiner Handarbeit. Geboten wird eine breite Palette an altem undseltenem Kunsthandwerk. Die Auswahl reicht von Schmuck und Keramik, über Textiles und Accessories, bis hin zu Holz- und Schmiedekunstwerken.