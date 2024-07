Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show

Brad und Janet sind frisch verlobt und auf dem Weg zu ihrem gemeinsamen Freund Dr. Everett Scott. Unterwegs erleiden sie jedoch eine Autopanne. In der Nähe finden sie ein altes Schloss, in dem sie Unterschlupf suchen. Der bucklige Diener Riff Raff und das Hausmädchen Magenta lassen sie herein und führen sie zu ihrem noch unheimlicheren Herrn. Dr. Frank N. Furter experimentiert gerade damit, einen Menschen künstlich herzustellen. Brad und Janet erleben eine alles verändernde Horrorshow.

Leadingteam Intendanz Karl-Michael Ebner

Der gebürtige Oberösterreicher ist seit 1995 künstlerischer Leiter des Musikfestival Steyr, seit vielen Jahren Ensemblemitglied der Volksoper Wien und gern gesehene Gast auf den internationalen Opern-Bühnen. Für ein umfassendes künstlerisches Wirken wurde er 2022 mit den Berufstitel Professor ausgezeichnet. Regie Susanne Sommer

Die gebürtige Wienerin studierte Publizistik und Theaterwissenschaft und ist an der Volksoper Wien als Abendregisseurin tätig. Beim Musikfestival Steyr führt sie bereits seit vielen Jahren Regie, wo sie unter anderem „Tosca“, „Madame Butterfly“, „Don Giovanni“, „Die Fledermaus“, „Evita“, „West Side Story“ „Cabaret“ Und die unlängst ausgezeichnete Produktion “Der Mann von La Mancha“ inszenierte. Musikalische Leitung Andreas Brencic

Geboren und aufgewachsen in Klagenfurt – absolvierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien die Studienrichtungen „Tonmeister“ und „Orgel“. Er ist an verschiedenen Theatern sowie bei diversen Festivals (Herbsttage Blindenmarkt, Sommerspiele Melk) tätig. Seine Liebe gilt der Kleinkunst, wo er als Pianist Chanson-, Kabarett- und Wienerlied-Programme verantwortet.