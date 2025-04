One Night with ABBA

Eine einzigartige Show mit Liveband, fantastischen Tänzern und spektakulären Lichtdesign und LED-Videowall Effekten… – im Mittelpunkt die einzigartigen Songs von ABBA! 53 Jahre nach der Gründung der legendären Band, halten die größten Hits wie „The winner takes it all“, „Dancing Queen“, „Thank you for the music“, „Mamma Mia“, „Money, Money….“, Einzug im Steyrer Schlossgraben.

In ihrer aktiven Zeit zwischen 1972-1982 hat ABBA acht Studioalben und Kompilationen veröffentlicht und weltweit mehr als 400 Millionen Tonträger verkauft.