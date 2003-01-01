Die Schloss-Spiele Kobersdorf blicken im Sommer 2026 lustvoll hinter die Kulissen, wo „Der nackte Wahnsinn“ stattfindet: Eine Komödientruppe probt ihr Stück – und schon die letzte Probe vor der Premiere lässt Schlimmes ahnen! Die einen kämpfen mit den Requisiten, die anderen mit dem Text. Türen klemmen und Auftritte werden verpasst. Verzweifelt versucht der Regisseur, seine Inszenierung zu Ende zu bringen.

Die wahren Dramen aber spielen sich auf der Hinterbühne ab. Denn bei laufender Vorstellung gesellen sich zu den gewohnten Timing- noch allerhand Beziehungsprobleme innerhalb des Ensembles, eine fatale Whiskeyflasche und unerwarteter Besuch. Schließlich fällt der Blick wieder auf das Bühnengeschehen. Am Ende der Tournee in der Provinz ist von den ursprünglichen Verabredungen nicht mehr viel übrig. Und mit bewundernswertem Improvisationstalent retten sich alle Beteiligten ins erlösende Chaos.

Als der britische Autor Michael Frayn das Geschehen eines seiner frühen Schwänke von der Seitenbühne aus verfolgte, meinte er: „Es war von hinten lustiger als von vorne, und ich dachte, dass ich eines Tages eine Farce von hinten schreiben muss.“ Die Idee zu „Der nackte Wahnsinn“ (der englische Originaltitel lautet Noises Off) war geboren! Seit seiner Londoner Uraufführung im Jahr 1982 zählt das aberwitzige Stück zu den erfolgreichsten Komödien weltweit. Nun ist es in der Regie von Claus Tröger endlich bei den Schloss-Spielen Kobersdorf zu erleben – und selbstverständlich stürzt sich dabei auch Intendant Ksch. Wolfgang Böck in das unfassbare Tohuwabohu.