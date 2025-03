5 JAHRE LANGENLOIS BLOOMT

Zum Geburtstag übernimmt Christina Stürmer die Bühne. Unterstütz wird sie von Thorsteinn Einarsson und RIAN. Danach rocken wir wieder zu den Beats von DJ RAVEX die Tanzfläche.

Am 05. Juli 2025 will die Operette Langenlois mit ihnen feiern - mit einem Abend, der alles bietet, was ein Jubiläum braucht.