Konzert HAUTE CUISINE & KALTE KÜCHE

Der Trompeter, Flügelhornist und Komponist aus dem Retzer Land begibt sich auf eine musikalische Genussreise um die Welt. Ausgehend von seiner eigenen Sozialisierung in der alpenländischen Volksmusik, lässt er sich von Pop, Jazz, französischem Chanson, Klezmer, Latin sowie der irischen Fiddle-Musik inspirieren.
Musikalische Leckerbissen zwischen Haute cuisine und Kalter Küche.
Über Geschmack lässt sich streiten. Über Qualität nicht!
Benedikt Fehringer – Komposition, Trompete, Flügelhorn
Antonia Moschen – Violine
Thomas Zahel – Akkordeon
Elias Zahraddnik – Gitarre
Alex Putz – Kontrabass
Teresa Müllner – Perkussion
|Juli 2026
|Sa. 11. Juli 2026
19:30 Uhr
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