Konzert HAUTE CUISINE & KALTE KÜCHE

Zwischen Pop, Jazz, Chanson, Klezmer und Latin – Tafelmusik vom Feinsten! Eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und stilistische Grenzgänge, die es schwer machen, in altbekannten Schubladen zu denken: Benedikt Fehringers Musik ist so vielschichtig und wandelbar wie ihr Schöpfer selbst.

Der Trompeter, Flügelhornist und Komponist aus dem Retzer Land begibt sich auf eine musikalische Genussreise um die Welt. Ausgehend von seiner eigenen Sozialisierung in der alpenländischen Volksmusik, lässt er sich von Pop, Jazz, französischem Chanson, Klezmer, Latin sowie der irischen Fiddle-Musik inspirieren.

Musikalische Leckerbissen zwischen Haute cuisine und Kalter Küche.

Über Geschmack lässt sich streiten. Über Qualität nicht!

Benedikt Fehringer – Komposition, Trompete, Flügelhorn

Antonia Moschen – Violine

Thomas Zahel – Akkordeon

Elias Zahraddnik – Gitarre

Alex Putz – Kontrabass

Teresa Müllner – Perkussion