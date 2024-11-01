Konzert HAUTE CUISINE & KALTE KÜCHE


Festival Retz

Konzert HAUTE CUISINE & KALTE KÜCHE

Schloss Gatterburg
11. Juli 2026
Zwischen Pop, Jazz, Chanson, Klezmer und Latin – Tafelmusik vom Feinsten! Eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und stilistische Grenzgänge, die es schwer machen, in altbekannten Schubladen zu denken: Benedikt Fehringers Musik ist so vielschichtig und wandelbar wie ihr Schöpfer selbst.

Der Trompeter, Flügelhornist und Komponist aus dem Retzer Land begibt sich auf eine musikalische Genussreise um die Welt. Ausgehend von seiner eigenen Sozialisierung in der alpenländischen Volksmusik, lässt er sich von Pop, Jazz, französischem Chanson, Klezmer, Latin sowie der irischen Fiddle-Musik inspirieren.

Musikalische Leckerbissen zwischen Haute cuisine und Kalter Küche.
Über Geschmack lässt sich streiten. Über Qualität nicht!

Benedikt Fehringer – Komposition, Trompete, Flügelhorn
Antonia Moschen – Violine
Thomas Zahel – Akkordeon
Elias Zahraddnik – Gitarre
Alex Putz – Kontrabass
Teresa Müllner – Perkussion

Details zur Spielstätte:
Schloss Gatterburg
Schloßplatz 1, A-2070 Retz
Im Rahmen des Festivals:
Festival Retz

Termine: Konzert HAUTE CUISINE & KALTE KÜCHE - Schloss Gatterburg

Juli 2026
Sa. 11. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 