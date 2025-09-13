zwei herren von real madrid


Schauspielhaus Salzburg
13. Sept. bis 24. Okt. 2025
Österreichische Erstaufführung - Zwei Herren begegnen sich im Wald. Beide sind Profifußballer bei Real Madrid – der eine spielt im Mittelfeld, der andere im Sturm. Auf dem Spielfeld sind sie nicht weit voneinander entfernt, aber weit genug, um sich noch nicht wirklich zu kennen.

Doch diese erste Begegnung ist charmant, feinfühlig – und vielversprechend.

Die zwei finden sich sympathisch, kommen sich näher, und deshalb wollen sie auch Weihnachten bei der Familie des einen miteinander verbringen.
Ein Todesfall kann ihre romantische Annäherung nicht aufhalten. Der Tod gehört zum Leben – und das Leben geht weiter. Natürlich entgeht auch der Öffentlichkeit diese ungewöhnliche Beziehung nicht. Hat sie Auswirkungen auf das Zusammenspiel auf dem Feld? Wie wird sich diese spezielle Verbindung weiterentwickeln?

von LEO MEIER

Koproduktion mit dem Stadttheater Bruneck

empfohlen ab 14 Jahren

REGIE
Alexander Kratzer

BÜHNE
Thomas Garvie

KOSTÜME
Katia Bottegal

DRAMATURGIE
Julia Thym

Details zur Spielstätte:
Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg

September 2025
Sa. 13. Sept. 2025
Sa. 13. Sept. 2025
19:00 Uhr
Di. 16. Sept. 2025
Di. 16. Sept. 2025
19:30 Uhr
Mi. 17. Sept. 2025
Mi. 17. Sept. 2025
19:30 Uhr
Fr. 19. Sept. 2025
Fr. 19. Sept. 2025
19:30 Uhr
Di. 23. Sept. 2025
Di. 23. Sept. 2025
19:30 Uhr
Fr. 26. Sept. 2025
Fr. 26. Sept. 2025
19:30 Uhr
Oktober 2025
Sa. 4. Okt. 2025
Sa. 4. Okt. 2025
19:00 Uhr
So. 5. Okt. 2025
So. 5. Okt. 2025
16:00 Uhr
Mi. 8. Okt. 2025
Mi. 8. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 9. Okt. 2025
Do. 9. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 10. Okt. 2025
Fr. 10. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 14. Okt. 2025
Di. 14. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 16. Okt. 2025
Do. 16. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 18. Okt. 2025
Sa. 18. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 21. Okt. 2025
Di. 21. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 23. Okt. 2025
Do. 23. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 24. Okt. 2025
Fr. 24. Okt. 2025
19:30 Uhr
 