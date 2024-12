MORD IM ORIENTEXPRESS

Hercule Poirot trifft auf einen Fall, der selbst die „kleinen grauen Zellen“ des belgischen Meisterdetektivs auf eine harte Probe stellt. Im legendären Orientexpress, der bei seinen luxusverwöhnten Passagieren keine Wünsche offenlässt, findet sich auf einmal eine frische Leiche – doch anders als sonst scheint niemand verdächtig. Poirot macht sich auf die Suche nach dem Übeltäter – oder der Übeltäterin – denn es befinden sich noch neun weitere Personen im Zug.

Ein plötzlicher Schneesturm macht die Weiterfahrt unmöglich. Doch dann – ein weiterer Mordversuch! Poirot muss handeln, bevor er selbst in Lebensgefahr gerät. Was er dabei enthüllt, fordert den großen Detektiv nicht nur als Ermittler, sondern auch als Menschen heraus. Ein ungelöster Fall von vor über 20 Jahren dringt plötzlich wieder an die Oberfläche… und jedes Puzzleteil fällt an seinen Platz.

von Agatha Christie

für die Bühne bearbeitet von Ken Ludwig

Deutsch von Michael Raab

Regie und Bühne: Sarantos Georgios Zervoulakos

Licht: Marcel Busá

Dramaturgie: Jérôme Junod