KONRAD ODER DAS KIND AUS DER KONSERVENBÜCHSE

Frau Berti Bartolotti hat ein Problem: Sie kann einfach nicht aufhören, Sachen im Internet zu bestellen. In ihrer Wohnung türmen sich die Schnäppchen und Sonderangebote, und langsam verliert sie den Überblick, was noch unterwegs ist. Als eines Tages eine große Konservenbüchse vor ihrer Tür steht, ist sie daher gespannt, was sich darin verbirgt. Sie öffnet die Dose, und heraus kommt… ein Kind!