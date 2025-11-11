Komödie nach WILLIAM SHAKESPEARE in einer Fassung von THOMAS BIRKMEIR. In Shakespeares Komödie der Irrungen begegnen wir zwei Zwillingspaaren, die durch eine Reihe von Missverständnissen und Zufällen in der Stadt Ephesus aufeinandertreffen.

Als Antipholus und sein Diener Dromio getrennt voneinander jeweils auf der Suche nach ihren verschollenen Zwillingen sind, gerät die Stadt völlig aus den Fugen. Niemand weiß mehr, wer wer ist, und die Grenzen zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmen. Antipholus wird verdächtigt, untreu zu sein, während sich Dromio in einer Vielzahl komischer Situationen wiederfindet – bis es endlich zu einer Aufklärung der Irrungen kommt. Diese turbulente Verwechslungskomödie ist eine unterhaltsame Reise zur eigenen Identität und stellt Fragen nach unser aller Einzigartigkeit und Selbstwahrnehmung. Sind wir nur eine „Träne im Ozean“ oder mehr?

REGIE

Florian Eisner

BÜHNE & KOSTÜME

Alexandra Burgstaller

MUSIK

Paul Hochrainer

DRAMATURGIE

Alexander Kratzer