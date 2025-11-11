Komödie der Irrungen

Als Antipholus und sein Diener Dromio getrennt voneinander jeweils auf der Suche nach ihren verschollenen Zwillingen sind, gerät die Stadt völlig aus den Fugen. Niemand weiß mehr, wer wer ist, und die Grenzen zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmen. Antipholus wird verdächtigt, untreu zu sein, während sich Dromio in einer Vielzahl komischer Situationen wiederfindet – bis es endlich zu einer Aufklärung der Irrungen kommt. Diese turbulente Verwechslungskomödie ist eine unterhaltsame Reise zur eigenen Identität und stellt Fragen nach unser aller Einzigartigkeit und Selbstwahrnehmung. Sind wir nur eine „Träne im Ozean“ oder mehr?
REGIE
Florian Eisner
BÜHNE & KOSTÜME
Alexandra Burgstaller
MUSIK
Paul Hochrainer
DRAMATURGIE
Alexander Kratzer
|November 2025
|Di. 11. Nov. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 12. Nov. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Do. 13. Nov. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Fr. 14. Nov. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen