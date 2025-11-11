Komödie der Irrungen


Schauspielhaus Salzburg
11. bis 14. Nov. 2025
Komödie nach WILLIAM SHAKESPEARE in einer Fassung von THOMAS BIRKMEIR. In Shakespeares Komödie der Irrungen begegnen wir zwei Zwillingspaaren, die durch eine Reihe von Missverständnissen und Zufällen in der Stadt Ephesus aufeinandertreffen.

Als Antipholus und sein Diener Dromio getrennt voneinander jeweils auf der Suche nach ihren verschollenen Zwillingen sind, gerät die Stadt völlig aus den Fugen. Niemand weiß mehr, wer wer ist, und die Grenzen zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmen. Antipholus wird verdächtigt, untreu zu sein, während sich Dromio in einer Vielzahl komischer Situationen wiederfindet – bis es endlich zu einer Aufklärung der Irrungen kommt. Diese turbulente Verwechslungskomödie ist eine unterhaltsame Reise zur eigenen Identität und stellt Fragen nach unser aller Einzigartigkeit und Selbstwahrnehmung. Sind wir nur eine „Träne im Ozean“ oder mehr?

REGIE
Florian Eisner

BÜHNE & KOSTÜME
Alexandra Burgstaller

MUSIK
Paul Hochrainer

DRAMATURGIE
Alexander Kratzer

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Salzburg
Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg

November 2025
Di. 11. Nov. 2025
Di. 11. Nov. 2025
19:30 Uhr
Mi. 12. Nov. 2025
Mi. 12. Nov. 2025
19:30 Uhr
Do. 13. Nov. 2025
Do. 13. Nov. 2025
19:30 Uhr
Fr. 14. Nov. 2025
Fr. 14. Nov. 2025
19:30 Uhr
 