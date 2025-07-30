Die dumme Augustine ist mit dem dummen August verheiratet. Der dumme August tritt jeden Tag im Zirkus als Clown auf. Davon kann die dumme Augustine nur träumen. Stattdessen kümmert sie sich um die drei Kinder Gugga, Guggo und Guggilein.

Sie führt den anstrengenden Haushalt. Sie kocht und putzt, wäscht die Wäsche und hilft den Kindern bei den Hausaufgaben. Wenn der dumme August von seinen Auftritten zurückkommt, ist er müde und erschöpft. Warum die dumme Augustine auch müde und erschöpft ist, kann er nicht verstehen, denn Hausarbeit ist ja keine „richtige“ Arbeit. „Jetzt reicht’s!“

Der Zufall lässt den dummen August den Haushalt übernehmen und verhilft der dummen Augustine zu ihrem ersten Auftritt im Zirkus. Der dumme August erkennt das Talent der dummen Augustine. Wer darf nun im Zirkus auftreten und wer kümmert sich um den Haushalt?

Ein Kinderstück nach OTFRIED PREUSSLER von ALEXANDER KRATZER

Koproduktion mit dem Stadttheater Bruneck

ab 5 Jahren