Sie führt den anstrengenden Haushalt. Sie kocht und putzt, wäscht die Wäsche und hilft den Kindern bei den Hausaufgaben. Wenn der dumme August von seinen Auftritten zurückkommt, ist er müde und erschöpft. Warum die dumme Augustine auch müde und erschöpft ist, kann er nicht verstehen, denn Hausarbeit ist ja keine „richtige“ Arbeit. „Jetzt reicht’s!“
Der Zufall lässt den dummen August den Haushalt übernehmen und verhilft der dummen Augustine zu ihrem ersten Auftritt im Zirkus. Der dumme August erkennt das Talent der dummen Augustine. Wer darf nun im Zirkus auftreten und wer kümmert sich um den Haushalt?
Ein Kinderstück nach OTFRIED PREUSSLER von ALEXANDER KRATZER
Koproduktion mit dem Stadttheater Bruneck
ab 5 Jahren
|September 2025
|Di. 30. Sept. 2025
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Oktober 2025
|Mi. 1. Okt. 2025
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Do. 2. Okt. 2025
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Sa. 4. Okt. 2025
14:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|So. 5. Okt. 2025
11:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 8. Okt. 2025
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Do. 9. Okt. 2025
11:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Fr. 10. Okt. 2025
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Di. 14. Okt. 2025
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 15. Okt. 2025
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Do. 16. Okt. 2025
11:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Sa. 18. Okt. 2025
14:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|So. 19. Okt. 2025
11:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen