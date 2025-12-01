Der Geistige


Schauspielhaus Salzburg
19. Dez. 2025 bis 31. Jan. 2026
Österreichische Erstaufführung - Orgons Geschäfte laufen nicht besonders gut und gleichzeitig steigen die Preise. Dadurch ist der gewohnte Lebensstandard in Gefahr. Aus diesem Grund entscheidet sich Orgon, auf seinen Freund Tartüff zu setzen, der einen strengen Sparkurs vorschreibt. Allerdings hält sich Tartüff selbst nicht an das, was er predigt.

Mit diesem Sparkurs kann die Familie von Orgon überhaupt nichts anfangen. Seine zweite Frau Elmire ist nicht begeistert von der neuen Lebensweise, da sie ihren Mann eigentlich nur wegen des Geldes geheiratet hat. Orgons Kinder, Mariane und Damis, haben bereits fest geplant, eines Tages reiche Erben zu werden, und möchten auf keinen Fall eigenes Geld verdienen. Einzig Madame Pernell, Orgons Mutter, steht zu ihrem Sohn, obwohl gerade ihr Lebensstil nicht zum asketischen Neustart passt. Der renommierte deutsche Theaterautor John von Düffel verbindet in Der Geistige zwei berühmte Komödien Molières (Der Geizige und Tartuffe) raffiniert miteinander und schafft damit ein beschleunigtes, höchst komisches, von schrägen Figuren nur so wimmelndes Klassiker-Remake.

von JOHN VON DÜFFEL sehr frei nach MOLIÈRE

empfohlen ab 14 Jahren

REGIE
Alexander Kratzer

BÜHNE
Ayşe Gülsüm Özel

KOSTÜME
Angelika Daphne Katzinger

DRAMATURGIE
Sophia Aurich

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Salzburg
Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg

