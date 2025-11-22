CASH


CASH

Schauspielhaus Salzburg
22. Nov. bis 17. Dez. 2025
Uraufführung - In Österreich spricht man nicht gern über Geld. Besonders in der Familie ist das ein Tabu-Thema. Beim Weihnachtsessen wird manchmal angedeutet, wer eigentlich wie viel verdient – doch kaum jemand wagt es, die eigentliche Frage zu stellen.

Es herrscht Schweigen. Doch wann, wenn nicht jetzt, sollten wir darüber sprechen?

In dieser humorvollen und nachdenklichen Stückentwicklung nimmt das Schauspielhaus die großen Fragen rund um Eigentum, Besitz und Gerechtigkeit ins Visier. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst immer weiter und in Zeiten der Inflation werden unser Geld, unser Erbe und die Startbedingungen im Leben zuentscheidenden Themen. Wer profitiert eigentlich davon, wenn wir über all das schweigen? Und was bedeutet das für unser Leben hier in Salzburg? Was können wir uns heute noch leisten? Und wo bleibt eigentlich das ganze Geld – das Cash, das im Verborgenen schlummert?

Eine monetäre Stückentwicklung

von FELIX HAFNER & ENSEMBLE

empfohlen ab 14 Jahren

REGIE
Felix Hafner

BÜHNE & KOSTÜME
Jenny Schleif

DRAMATURGIE
Sophia Aurich

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Salzburg
Erzabt-Klotz-Straße 22, A-5020 Salzburg

Termine: CASH - Schauspielhaus Salzburg

November 2025
Sa. 22. Nov. 2025
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 25. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 26. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 28. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 29. Nov. 2025
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 30. Nov. 2025
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Dezember 2025
Di. 2. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 4. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 5. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 6. Dez. 2025
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 9. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 10. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 12. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 13. Dez. 2025
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 14. Dez. 2025
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 16. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 17. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 