Uraufführung - In Österreich spricht man nicht gern über Geld. Besonders in der Familie ist das ein Tabu-Thema. Beim Weihnachtsessen wird manchmal angedeutet, wer eigentlich wie viel verdient – doch kaum jemand wagt es, die eigentliche Frage zu stellen.

Es herrscht Schweigen. Doch wann, wenn nicht jetzt, sollten wir darüber sprechen?

In dieser humorvollen und nachdenklichen Stückentwicklung nimmt das Schauspielhaus die großen Fragen rund um Eigentum, Besitz und Gerechtigkeit ins Visier. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst immer weiter und in Zeiten der Inflation werden unser Geld, unser Erbe und die Startbedingungen im Leben zuentscheidenden Themen. Wer profitiert eigentlich davon, wenn wir über all das schweigen? Und was bedeutet das für unser Leben hier in Salzburg? Was können wir uns heute noch leisten? Und wo bleibt eigentlich das ganze Geld – das Cash, das im Verborgenen schlummert?

Eine monetäre Stückentwicklung

von FELIX HAFNER & ENSEMBLE

empfohlen ab 14 Jahren

REGIE

Felix Hafner

BÜHNE & KOSTÜME

Jenny Schleif

DRAMATURGIE

Sophia Aurich