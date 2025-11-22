Es herrscht Schweigen. Doch wann, wenn nicht jetzt, sollten wir darüber sprechen?
In dieser humorvollen und nachdenklichen Stückentwicklung nimmt das Schauspielhaus die großen Fragen rund um Eigentum, Besitz und Gerechtigkeit ins Visier. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst immer weiter und in Zeiten der Inflation werden unser Geld, unser Erbe und die Startbedingungen im Leben zuentscheidenden Themen. Wer profitiert eigentlich davon, wenn wir über all das schweigen? Und was bedeutet das für unser Leben hier in Salzburg? Was können wir uns heute noch leisten? Und wo bleibt eigentlich das ganze Geld – das Cash, das im Verborgenen schlummert?
Eine monetäre Stückentwicklung
von FELIX HAFNER & ENSEMBLE
empfohlen ab 14 Jahren
REGIE
Felix Hafner
BÜHNE & KOSTÜME
Jenny Schleif
DRAMATURGIE
Sophia Aurich
|November 2025
|Sa. 22. Nov. 2025
19:00 Uhr
|Di. 25. Nov. 2025
19:30 Uhr
|Mi. 26. Nov. 2025
19:30 Uhr
|Fr. 28. Nov. 2025
19:30 Uhr
|Sa. 29. Nov. 2025
19:00 Uhr
|So. 30. Nov. 2025
16:00 Uhr
|Dezember 2025
|Di. 2. Dez. 2025
19:30 Uhr
|Do. 4. Dez. 2025
19:30 Uhr
|Fr. 5. Dez. 2025
19:30 Uhr
|Sa. 6. Dez. 2025
19:00 Uhr
|Di. 9. Dez. 2025
19:30 Uhr
|Mi. 10. Dez. 2025
19:30 Uhr
|Fr. 12. Dez. 2025
19:30 Uhr
|Sa. 13. Dez. 2025
19:00 Uhr
|So. 14. Dez. 2025
19:00 Uhr
|Di. 16. Dez. 2025
19:30 Uhr
|Mi. 17. Dez. 2025
19:30 Uhr
