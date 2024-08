Köck liest Köck

Thomas Köck liest aus »Chronik der laufenden Entgleisungen«. Im Herbst 2024 erreicht das Superwahljahr in Österreich seinen Höhepunkt. Den Rechtsruck des Landes versucht der vielfach ausgezeichnete Dramatiker Thomas Köck in seinem Schreiben zu erfassen. Seit einem Jahr protokolliert er einschlägige Ereignisse der österreichischen Politik- und Medienlandschaft und reflektiert dabei auch seine Kindheit und Jugend am Land in einer von Klassismus und Chancenungleichheit geprägten Gesellschaft.