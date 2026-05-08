Kafana Beisl Culture Clash

Uraufführung - Eine balkanmusikalische Komödie von & mit Sandy Lopičić - 1975 in Österreich: Bane und Jana haben sich ihren Traum vom Leben im Westen erfüllt – davon ist jedenfalls Bane überzeugt. Das Ehepaar hat seine jugoslawische Heimat hinter sich gelassen und eine Kafana* im österreichischen Nirgendwo eröffnet, die durch Rockmusik, ein paar wenige Gastarbeiter:innen und innerfamiliäre Konflikte belebt wird.

Als ein behördlicher Brief den Abriss von Banes Kneipe ankündigt, stehen Wirtsfamilie wie Gäste Kopf. Die rettende Idee bringt Anwältin Martha: Die Kafana könnte zu einem jugoslawischen Kulturverein werden. Die anfängliche Skepsis weicht dem Tatendrang – können Familie und Gäste trotz ihrer Differenzen an einem Strang ziehen, um die Kafana vor dem Abriss zu retten?

Ausgehend von seiner eigenen Herkunft thematisiert Sandy Lopičić das Ankommen und Wegwollen. Die eigens für das Ensemble des Schauspielhaus Graz verfasste Komödie stellt lustvoll Traditionen und Stereotype auf den Kopf: Denn plötzlich konkurriert der in der Kafana bislang vorherrschende Rock’n’Roll mit Volksmusik vom Balkan. Im ständigen Perspektivwechsel und im Nachspüren der eigenen (musikalischen) Wurzeln lässt Lopičić auf der Bühne zusammen mit seiner fünfköpfigen Band und acht Schauspieler:innen eine musikalische Bandbreite vom Rock der 1970er Jahre bis hin zu Balkan-Liedern erklingen.

* eine traditionelle Gaststätte im ehemaligen jugoslawischen Raum