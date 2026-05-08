Kafana Beisl Culture Clash


Kafana Beisl Culture Clash

Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
8. Mai bis 25. Juni 2026
Uraufführung - Eine balkanmusikalische Komödie von & mit Sandy Lopičić - 1975 in Österreich: Bane und Jana haben sich ihren Traum vom Leben im Westen erfüllt – davon ist jedenfalls Bane überzeugt. Das Ehepaar hat seine jugoslawische Heimat hinter sich gelassen und eine Kafana* im österreichischen Nirgendwo eröffnet, die durch Rockmusik, ein paar wenige Gastarbeiter:innen und innerfamiliäre Konflikte belebt wird.

Als ein behördlicher Brief den Abriss von Banes Kneipe ankündigt, stehen Wirtsfamilie wie Gäste Kopf. Die rettende Idee bringt Anwältin Martha: Die Kafana könnte zu einem jugoslawischen Kulturverein werden. Die anfängliche Skepsis weicht dem Tatendrang – können Familie und Gäste trotz ihrer Differenzen an einem Strang ziehen, um die Kafana vor dem Abriss zu retten?

Ausgehend von seiner eigenen Herkunft thematisiert Sandy Lopičić das Ankommen und Wegwollen. Die eigens für das Ensemble des Schauspielhaus Graz verfasste Komödie stellt lustvoll Traditionen und Stereotype auf den Kopf: Denn plötzlich konkurriert der in der Kafana bislang vorherrschende Rock’n’Roll mit Volksmusik vom Balkan. Im ständigen Perspektivwechsel und im Nachspüren der eigenen (musikalischen) Wurzeln lässt Lopičić auf der Bühne zusammen mit seiner fünfköpfigen Band und acht Schauspieler:innen eine musikalische Bandbreite vom Rock der 1970er Jahre bis hin zu Balkan-Liedern erklingen.

* eine traditionelle Gaststätte im ehemaligen jugoslawischen Raum

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Hofgasse 11, A-8010 Graz

Termine: Kafana Beisl Culture Clash - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus

Mai 2026
Fr. 8. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 12. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 20. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 27. Mai 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Juni 2026
Mi. 3. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 5. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 12. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 13. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 16. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 20. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 25. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 