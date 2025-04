Immer noch hier

Uraufführung - Von Ängsten und Alten und alten Ängsten - Ich sehe deine geschwollenen Finger mit der Lupe über das Papier wandern, langsam und konzentriert, dein Atem rasselt, die Lunge müht sich unter dem Kraftakt, dein Rücken so rund, die Beine so müd. Besuch kommt selten, und mehrere Stimmen auf einen Schlag wären auch nur schwer auseinanderzuhalten.

Warum du mehr verstehst, wenn du nur eins der Hörgeräte ins Ohr steckst, soll dir mal jemand erklären! Und die Batterien halten immer nur so kurz, da lohnt es sich kaum, sie zu wechseln. Ach, so vieles lohnt sich nicht mehr.

Oft sehe ich dich schon am Fenster sitzen, wenn ich komme, und ich würde viel darum geben, zu wissen, wie es dir wirklich geht. Aber ›wie soll’s schon gehen‹ ist alles, was du murmelst. Ich sehe dich an – und ich liebe dich. Aber alles in mir schreit: Forever young, I want to be forever young! Do you really want to live forever?‹ Also ich auf keinen Fall.«

Der Geizige, König Lear und Onkel Wanja sind zwar in die Alterspension eingezogen, zur Ruhe setzen wollen sie sich aber noch lange nicht. Nein, sie sind noch nicht fertig. Im Zusammentreffen altbekannter Figuren aus dem klassischen Kanon von Molière, Shakespeare und Tschechow entwickelt Regisseurin und Autorin Rebekka David einen humorvollen Abend über die Angst vor dem Alter und die Frage, warum wir in unserer Gesellschaft so wenige positive Entwürfe für den letzten Lebensabschnitt haben.

von Rebekka David & Ensemble mit Texten von Molière, Shakespeare und Tschechow