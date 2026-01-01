Grand Hotel Steirerhof: ein Abend für Verlierer*

Uraufführung - *innen. Natürlich haben wir alle hier was verloren. Oder verlieren gerade. Oder werden etwas verloren haben. Den Schlüssel vom Fahrrad, die Geduld mit den Nachbarn, den Status des Bürgertums, das Ersparte, den Frieden, die Liebe, die Demokratie, die Hoffnung.

Jahrzehntelang haben wir einen Verlust nach dem anderen sorgsam unter den Fußabstreifer gekehrt, um furchtlos weiter fortschreiten und uns weiter erzählen zu können, dass Fortschreiten das ist, was uns ausmacht. Aber es ist zu mühsam! Und da haben sich andere erhoben, haben Verlust angemeldet, und wir haben gemerkt: Wir haben auch etwas, das fehlt, etwas, das uns zusteht! Weg mit der dicken Fußmatte!

Das Grand Hotel Steirerhof am Jakominiplatz verhieß einmal den Glanz der neuen Welt. Politik und Prominenz gingen ein und aus, das erste Pils vom Fass in Graz wurde hier serviert – alles strahlte und rief: Hier geht es bergauf. Bis es 1989 ersetzt wurde durch: ein Einkaufszentrum.

Regisseurin und Autorin Rebekka David begibt sich an einen Ort, in den sich das Thema Verlust hin-eingeschrieben hat. Stammgäste und Angestellte des Grand Hotels sowie, nur einen Zeitsprung entfernt, deren Kinder, die Investoren und Geschäftsführer:innen des neuen Steirerhofs, fragen: Brauchen wir kollektive Rituale, um all die verdrängten Verluste zu verdauen? Können wir uns eine Zukunft ohne Fortschritt vorstellen? Ein Abend für kleine und große Verlierer*innen und alle, die es werden wollen!

von Rebekka David & Ensemble