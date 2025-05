Der böse Geist Lumpazivagabundus verführt die Menschen zu Unvernunft und ist daher schuld an der Misere der Welt. Darüber herrscht im Feenreich großer Unmut. Die »Glücksfee« Fortuna und die »Fee der wahren Liebe« Amorosa wollen dem Spuk ein Ende setzen und zudem ein für alle Mal klären, wer die Mächtigere der beiden ist. Fortuna will Amorosa beweisen, dass Geld das Heilmittel für die Probleme der Menschen ist.

Dafür sucht sie sich drei arbeits- und obdachlose Handwerker und verhilft ihnen mittels eines Lottogewinns zu großem Reichtum. Sie gäbe sich geschlagen, wenn zwei davon ungeachtet ihres Glücks »Lumpen« bleiben, so der Deal. Wie bei einem Sozialexperiment beobachten die Feen, was Geld mit den Ex Mittellosen macht: Kann man sich moralisch bessern, wenn man plötzlich genügend Ressourcen zur Verfügung hat? Ganz in Nestroy’scher Manier sind die unverbesserlichen Charaktere getrieben von ihren Lastern, Sehnsüchten und ihrer Lebens(un)lust.

Mit »Der böse Geist Lumpazivagabundus« gelang Johann Nestroy 1833 der große Durchbruch als Volksdramatiker. Noch heute zählt die Zauberposse zu seinen meistgespielten Werken. Im Fokus ist eine Welt, die »auf keinen Fall mehr lang steht«, und in ihr zu sehen sind verlorene Menschen, die voller Widersprüche sind.

Regisseur Matthias Rippert geht in seiner Inszenierung auf humorvolle Weise der Frage nach, inwiefern der Mensch selbst für sein Schicksal verantwortlich ist – oder ist es doch der böse Geist Lumpazivagabundus, der die Schuld trägt?

mit Couplets von Pia Hierzegger

Zauberposse mit Musik von Johann Nestroy