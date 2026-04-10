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Das Orakel spricht


Das Orakel spricht

Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
10. April bis 30. Mai 2026
Uraufführung - Eine poptheatralische Sinnsuche nach der Graphic Novel von Liv Strömquist - Liv Strömquist zählt zu den einflussreichsten Comiczeichner:innen unserer Zeit. Unnachahmlich transferiert sie gesellschaftliche Diskurse in die Kunstform der Graphic Novel und verknüpft soziologische und philosophische Theorien mit popkulturellen Referenzen. Ihre Geschichten erzählt sie dabei mit einer ansteckenden Lust an der Zuspitzung.

Ihr neuestes Buch nimmt die in den letzten Jahren allgegenwärtige Glücksforschung und den (Selbst-)Optimierungswahn aufs Korn: Nicht nur Ratgeber fluten in Massen den Sachbuchmarkt, auch Promis wie Normalos kommt schnell DIE Formel zum »besseren Leben« über die Lippen. Warum nur ist das menschliche Bedürfnis zum Ratschlag-Erteilen derart groß? Dass die Tipps in der ultimativen Verheißung das Gleiche versprechen, im Weg zum Ziel aber gänzlich konträre Bedingungen einfordern, stört niemanden. So erzählt Strömquist die Geschichte von sieben »Influencer:innen«: von der Heiligen Katharina aus dem 14. Jahrhundert bis hin zur ehemaligen britischen Herzogin Meghan Markle oder Rollo Tomassi – der für Männer eigentümliche Tipps bereithält, um Frauen an sich zu binden.

Regisseurin Katrin Plötner setzt ihre Auseinandersetzung mit der Autorin nach bereits zwei erfolgreichen Strömquist-Adaptionen fürs Theater nun in Graz fort und entwirft mit ihrem künstlerischen Team einen multiperspektivischen Theaterabend mit Musik, der jede Menge Erkenntnisgewinn und ebenso viel Spaß verspricht.

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Hofgasse 11, A-8010 Graz

Termine: Das Orakel spricht - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus

April 2026
Fr. 10. April 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 14. April 2026
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Mi. 22. April 2026
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Mai 2026
Mi. 13. Mai 2026
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Fr. 15. Mai 2026
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Do. 28. Mai 2026
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Sa. 30. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 