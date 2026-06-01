Alma Brasileira: Luiza Monteiro Sextett

Sehnsüchtig und neugierig setzt sie sich gemeinsam mit den österreichischen Musiker:innen Thomas Quendler (Piano), Johannes Mandl (Gitarre), Bernhard Potzmann (Drums), Gloria Handler (Percussion) und dem Bassisten Alvis Reid neu mit ihrer Herkunft auseinander. Sie gehen auf eine Reise durch die brasilianische Popmusik, beginnend mit den sanften und einflussreichen Klängen der Bossa Nova der 1950er Jahre bis hin zu den vielfältigen und modernen Hits der 2000er Jahre.
Mit: Monteiro (voc), Quendler (p), Mandl (git), Handler (d), Reid (b), Potzmann (perc)
|Juni 2026
|Sa. 27. Juni 2026
19:30 Uhr
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