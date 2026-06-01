Alma Brasileira: Luiza Monteiro Sextett


Alma Brasileira: Luiza Monteiro Sextett

Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
27. Juni 2026
Jazz meets Música Popular Brasileira - Seit zwei Jahren macht die aus Rio de Janeiro stammende Schauspielerin und Sängerin Luiza Monteiro Graz zu ihrem neuen Zuhause. In diesem Prozess bringt sie ihre Wurzeln mit in die Steiermark.

Sehnsüchtig und neugierig setzt sie sich gemeinsam mit den österreichischen Musiker:innen Thomas Quendler (Piano), Johannes Mandl (Gitarre), Bernhard Potzmann (Drums), Gloria Handler (Percussion) und dem Bassisten Alvis Reid neu mit ihrer Herkunft auseinander. Sie gehen auf eine Reise durch die brasilianische Popmusik, beginnend mit den sanften und einflussreichen Klängen der Bossa Nova der 1950er Jahre bis hin zu den vielfältigen und modernen Hits der 2000er Jahre.

Mit: Monteiro (voc), Quendler (p), Mandl (git), Handler (d), Reid (b), Potzmann (perc)

Details zur Spielstätte:
Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Hofgasse 11, A-8010 Graz

Termine: Alma Brasileira: Luiza Monteiro Sextett - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus

Juni 2026
Sa. 27. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 