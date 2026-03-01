Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
tender


Schauspielhaus Graz - Schauraum
13. März bis 25. April 2026
Uraufführung - »Entweder man gewinnt, oder man ist ein Verlierer«, sagt der Vater zu seiner Tochter. Eine junge Frau wird trainiert von ihrem Vater – ihrem Gymnastiktrainer, ihrem Fußballcoach, ihrem Tennistrainer. Sie lernt, welche die guten Sportarten sind und welche die schlechten. Wie man den Vater stolz macht, statt ihn zu enttäuschen.

Die Tochter ist da, um bewertet zu werden, um hergezeigt zu werden, um nicht ernst genommen zu werden, um alles richtig zu machen. Sie muss sich nur richtig anstrengen, um Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und er will ja nur das Beste für sie. Sie sucht nach eigenen Worten, versucht Frau zu werden und verpuppt sich in einem Kokon aus Sprache, um sich selbst zu empowern.

Die junge österreichische Dramatikerin Hannah K Bründl, die für ihren Text mit dem Dramatiker:innenstipendium ausgezeichnet wurde, schreibt mit »tender« ein sportlich-rhythmisches Theaterpoem über die Gewalt, der weibliche* Körper ausgesetzt sind, und gibt ihrer Protagonistin nicht nur eine Sprache, sondern gleich einen ganzen Chor mit dazu.

Beatrice Benedek hat bereits das Bürger:innenbühnen-Stück »Die ganze Welt ist Bühne« inszeniert und setzt mit dieser Uraufführung ihre Arbeit in Graz fort. Mit Schauspielstudierenden des 3. Jahrgangs der Kunstuniversität Graz findet sie für Bründls poetischen Text einen performativen Zugang und befragt den Leistungsdruck, dem die junge Generation während des Einstiegs ins Berufsleben ausgesetzt ist.

In Kooperation mit der KUG
von Hannah K Bründl, entstanden im Rahmen des Drama Lab der WIENER WORTSTAETTEN

engl. tender, adj. liebevoll, zärtlich, zart [fleisch], empfindsam, schmerzempfindlich [wunde], mimosenhaft.

Hofgasse 11, A-8010 Graz

März 2026
Fr. 13. März 2026
Fr. 13. März 2026
20:00 Uhr
Sa. 14. März 2026
Sa. 14. März 2026
20:00 Uhr
Fr. 20. März 2026
Fr. 20. März 2026
20:00 Uhr
April 2026
Mi. 1. April 2026
Mi. 1. April 2026
20:00 Uhr
Fr. 10. April 2026
Fr. 10. April 2026
20:00 Uhr
Sa. 11. April 2026
Sa. 11. April 2026
20:00 Uhr
Do. 23. April 2026
Do. 23. April 2026
12:00 Uhr
Sa. 25. April 2026
Sa. 25. April 2026
20:00 Uhr
 