All that Jazz - Hammond Jazz Night

Als ehemaliges Mitglied des Lionel Hampton Orchestra spielte Renato Chicco mit den größten Jazzmusikern unserer Zeit. Sein kraftvoller Hammond-Sound und sein tiefer Swing bilden den Herzschlag des Trios. Zoran Schmitz fügt einen lebendigen Gypsy-Jazz-Geist hinzu, der die Tradition von Django mit dem Balkan verwebt. Seine lyrischen Phrasierungen und feurigen Improvisationen verleihen der Gruppe eine unverwechselbare Note. Verwurzelt in der steirischen Musikszene, gibt Andreas Reisenhofer dem Trio einen dynamischen Drive und verbindet mit raffinierter Sensibilität die europäische Eleganz mit moderner Jazz-Energie.
Jazzstandards, Gypsy-Jazz-Klassiker und ausgewählte Pop- und Gospelsongs erwarten uns am 26. Mai im Schauraum.
Renato Chicco – Organ
Andreas Reisenhofer – Drums
Zoran Schmitz – Guitar
|Mai 2026
|Di. 26. Mai 2026
20:00 Uhr
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