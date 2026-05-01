All that Jazz - Hammond Jazz Night

Mit Renato Chicco, Andreas Reisenhofer, Zoran Schmitz - Am 26. Mai erleben Besucher:innen bei ALL That JAZZ den international gefeierten Organisten Renato Chicco an der Hammondorgel. Gemeinsam mit den 2 Virtuosen Zoran Schmitz an der Gitarre und dem Schlagzeuger Andreas Reisenhofer sorgt das Trio für frühsommerliche Stimmung im Schauspielhaus Graz.

Als ehemaliges Mitglied des Lionel Hampton Orchestra spielte Renato Chicco mit den größten Jazzmusikern unserer Zeit. Sein kraftvoller Hammond-Sound und sein tiefer Swing bilden den Herzschlag des Trios. Zoran Schmitz fügt einen lebendigen Gypsy-Jazz-Geist hinzu, der die Tradition von Django mit dem Balkan verwebt. Seine lyrischen Phrasierungen und feurigen Improvisationen verleihen der Gruppe eine unverwechselbare Note. Verwurzelt in der steirischen Musikszene, gibt Andreas Reisenhofer dem Trio einen dynamischen Drive und verbindet mit raffinierter Sensibilität die europäische Eleganz mit moderner Jazz-Energie.

Jazzstandards, Gypsy-Jazz-Klassiker und ausgewählte Pop- und Gospelsongs erwarten uns am 26. Mai im Schauraum.

Renato Chicco – Organ

Andreas Reisenhofer – Drums

Zoran Schmitz – Guitar