Unfolding an Archive (2024)

Zoë Demoustier, Tänzerin und Choreographin, ist in Tirol keine Unbekannte mehr. Mit ihrem Stück What Remains über Leben und Vergehen hat sie 2024 das Publikum berührt und fasziniert. In ihrem ersten Solo Unfolding an Archive erforscht sie, was Nachrichten eigentlich sind, wie Journalismus funktioniert und wie Bilder genutzt werden, um Realität in einen bestimmten Rahmen zu setzen.

Für die Tochter eines Fotoreporters ist sein Archiv die Basis. Er dokumentierte in rund hundert Ländern (u.a. Afghanistan, Libanon, Haiti, Liberia und Syrien) Konflikte und Katastrophen. Zoë Demoustier geht dabei auch ihrer eigenen Geschichte auf den Grund, einer zweiten, sehr viel persönlicheren Ebene: Was hat der besondere Beruf meines Vaters mit mir gemacht? Sie bewegt sich zwischen privaten Erinnerungen und globalen Bildern. Tanz, Performance, Geräusche und Musik verwandeln das Erbe der Aufnahmen in eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Erinnerung, Gewalt und Nähe.

Ultima Vez

Choreographie und Performance: Zoë Demoustier

Live-Sound & Sound-Konzept: Rint Mennes, Willem Lenaerts, Klaas De Somer

Lichtdesign: Harry Cole

Design & Kostüme: Annemie Boonen

Dramaturgie: Elowise Vandenbroecke

Video- und Sound-Archive: Daniel Demoustier

Koproduktion: STUK Leuven