Unfolding an Archive (2024)

Für die Tochter eines Fotoreporters ist sein Archiv die Basis. Er dokumentierte in rund hundert Ländern (u.a. Afghanistan, Libanon, Haiti, Liberia und Syrien) Konflikte und Katastrophen. Zoë Demoustier geht dabei auch ihrer eigenen Geschichte auf den Grund, einer zweiten, sehr viel persönlicheren Ebene: Was hat der besondere Beruf meines Vaters mit mir gemacht? Sie bewegt sich zwischen privaten Erinnerungen und globalen Bildern. Tanz, Performance, Geräusche und Musik verwandeln das Erbe der Aufnahmen in eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Erinnerung, Gewalt und Nähe.
Ultima Vez
Choreographie und Performance: Zoë Demoustier
Live-Sound & Sound-Konzept: Rint Mennes, Willem Lenaerts, Klaas De Somer
Lichtdesign: Harry Cole
Design & Kostüme: Annemie Boonen
Dramaturgie: Elowise Vandenbroecke
Video- und Sound-Archive: Daniel Demoustier
Koproduktion: STUK Leuven
