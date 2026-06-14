Purcell volkstümlich - Abschluss

Zahlreiche seiner weltlichen Kompositionen, darunter Scots & Irish tunes, Hornpipes und andere Country Dances sind nicht allein wegen der Freundschaft zum Tanzmeister und Verleger John Playford von populärer Musik beeinflusst. Unter anderem finden sie sich in Purcells Tanzstücken für das Theater (incidental music) oder in den Zwischenspielen seiner Opern. Außerdem baut Purcell sie in Melodien und Lieder ein wie das Trinklied Bacchus is a pow’r divine Z. 360, das schottisch inspirierte Sawney is a bonny lad Z. 412, oder zahlreiche Catches, die als Madrigale des Volkes bezeichnet wurden. Die modernen Barden eröffnen im ersten Teil des Abends eine weniger bekannte Seite des heute vor allem durch seine Opern und Semi-Opern beliebten Barockkomponisten. Im zweiten Teil, dem Nachklang, darf auch mit Unterstützung eines Tanzmeisters das Tanzbein geschwungen werden. So haben Sie Purcell garantiert noch nicht gehört!

Ilektra Platiopoulou – Mezzosopran

The Curious Bards

Ltg: Alix Boivert – Barockvioline

Jean-Christophe Morel – Cister

Sarah Van Oudenhove – Viola da Gamba

Louis Capeille – Tripelharfe

Bruno Harlé – Traversflöte