Destination FCKD (2024) Hungry Sharks

Zwischen Realität und Fiktion bewegen sich die Tänzerinnen der Urban Dance-Compagnie Hungry Sharks mit den Fragen: Ist die Welt nichts anderes als die Simulation eines Supercomputers? Sind wir alle nur Figuren in einem gigantischen Computerspiel? Ein Gedankenspiel, das sich auch in dem Phänomen des NPC-ing spiegelt: Im Zentrum stehen dabei jene Figuren, die in Computerspielen als Statisten dienen (non playable characters).

Sie führen die immer gleichen Handlungen, Bewegungen und Dialoge in vordefinierten Schleifen aus. Immer mehr Menschen identifizieren sich mit diesen Randfiguren und ahmen deren Sprache und Bewegungen auf sozialen Medien wie TikTok nach. Ist es Witz oder Ausdruck eines Gefühls der Perspektivlosigkeit. In Destination FCKD geben die Performerinnen den Randfiguren ihre eigene Stimme. Idee, Künstlerische Leitung: Valentin Alfery

Performerinnen: Coline Hemery, Ailsa Li, Caterina Politi, Jana Dünner, Flóra Virag, Francesca De Girolamo

Produktion: Dušana Baltić

Dramaturgie: Marco Payer

Komposition: Manuel Riegler

Live-Sound: Fabian Lanzmaier

Outside Eyes: Claire Lefèvre, Imani Rameses, Tuulia Soininen

Licht Design: Sveta Schwin

Kostüm: Caterina Politi

Produktionsassistenz: Max Rosenberger