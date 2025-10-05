Kinderstück ab 5 Jahren - Der kleine Tiger und der kleine Bär sind glücklich in ihrem Zuhause. Sie kochen und angeln gern gemeinsam. Eines Tages fischt der kleine Bär eine Kiste mit der Aufschrift „Panama“ aus dem Fluss. Wie herrlich sie nach Bananen duftet! Sofort ist klar: Panama ist das Land ihrer Träume.

Kurzerhand bauen die beiden einen Wegweiser und beginnen ihre Reise nach Panama. Natürlich darf die Tigerente als Reisebegleiterin nicht fehlen. Sie begegnen vielen Tieren, die sie nach dem Weg fragen und alle deuten nach links. Endlich sind der kleine Tiger und der kleine Bär in ihrem Traumland angekommen. Doch irgendwie kommt ihnen Panama sehr bekannt vor. Sie sind an dem Ort angekommen, wo es am schönsten ist: ihrem Zuhause.

Der kleine Bär und der kleine Tiger erkennen den Wert und die Wichtigkeit von Freundschaft und entdecken nach ihrer Reise die Liebe zu ihrem Zuhause neu.

Der deutsche Illustrator und Schriftsteller Janosch (*1931) schuf mit der Tigerente eine Ikone vieler Generationen von Kindern. Sein Werk „Oh, wie schön ist Panama“ erschien 1978, erhielt den Deutschen Jugendbuchpreis und ist heute aus den Kinderbuchregalen nicht mehr wegzudenken.

Elisabeth Mackner zeigt mit diesem Stück erstmals am Salzburger Landestheater ihre fantasievolle Regiehandschrift.